مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10293 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10199 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة، بمكاسب بلغت 0.62 في المائة، ليغلق عند 8210 نقاط، مدعوماً بصعود سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.45 في المائة، ليغلق عند 59.45 ريال.

وفي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «الإعادة السعودية» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.63 في المائة، ليغلق عند 26.82 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 5.60 في المائة، عند 85.80 ريال، ثم سهم «هرفي للأغذية» بمكاسب بلغت 5.48 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال.

في المقابل، جاءت الشركات الأكثر انخفاضاً يتصدرها سهم «أسلاك» ليغلق عند 17.67 ريال، تلاه سهم «كيمانول» ليغلق عند 21.94 ريال، ثم سهم «الاتحاد» الذي أغلق عند 4.91 ريال، وسط خسائر تتراوح بين 9.62 في المائة و5.21 في المائة.