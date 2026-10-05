الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الاثنين، مع ارتفاع الدولار، في حين حدّت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من خسائر المعدن النفيس، بعدما قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4131.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 4159.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بصورة حادة، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحجم عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن ضعف بيانات سوق العمل ساعد في تقليص توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، وهو ما يوفر بعض الدعم للذهب، إلا أن السوق لا تزال تتعامل مع دورة رفع الفائدة الأوسع نطاقاً على أنها مستمرة، حتى في حال توقف الزيادات خلال أكتوبر.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يرون حالياً احتمالاً بنسبة 18 في المائة لرفع الفائدة في أكتوبر، مقابل 88 في المائة لاحتمال رفعها في ديسمبر.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة له خلال ثلاث سنوات.

الشرق الأوسط يبقي التقلبات مرتفعة

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، الأحد، إطلاق حملة عسكرية واسعة لاستعادة جميع المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال ووترر إن تطورات الشرق الأوسط ستظل مؤثرة في أسعار الذهب، خصوصاً من خلال تأثيرها في أسعار النفط وتوقعات التضخم الأوسع، مضيفاً أن التقلبات من المرجح أن تبقى مرتفعة ما دامت أسعار النفط وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأميركية تشهد تغيرات مستمرة.

وتراجعت أسعار النفط الاثنين، مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان دول «مجموعة السبع» الإفراج عن مخزونات نفطية، ما عزز الإمدادات وخفف أثر المخاوف من تعرض مزيد من منشآت الطاقة في الخليج لأضرار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 60.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1706.18 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1165.40 دولار.