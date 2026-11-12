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الاقتصاد

«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعي

مجلس الإدارة يبحث إقالته أو تنحيه المؤقت... وغياب خليفة واضح يثير تساؤلات حول مستقبل عملاق الرقائق

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
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«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعي

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

وضع اجتماع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أمام منعطف حاسم، بعدما بحث الأعضاء خيارات التعامل مع الأزمة التي تحيط به، بما في ذلك احتمال تنحيه مؤقتاً أو مغادرته منصبه نهائياً. ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه تداعيات القضية حدود العلاقات الشخصية، لتطول ملفات الأمن القومي الأميركي والرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في واحدة من أكثر الشركات أهمية في الاقتصاد العالمي، بقيمة سوقية تفوق 4 تريليونات دولار.

ولا تنبع حساسية هذا التطور من مكانة «إنفيديا» في صدارة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أيضاً من الارتباط الوثيق بين صعودها خلال العقود الثلاثة الماضية وشخصية هوانغ وأسلوبه في إدارتها. فقد أصبح الرجل، البالغ 63 عاماً، الوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، وقاد الشركة لتتحول لاعباً محورياً في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

ويزيد من تعقيد أي تغيير محتمل في القيادة الهيكل الإداري غير التقليدي للشركة؛ إذ لا يوجد رئيس مستقل لمجلس الإدارة، كما لا تتضمن إفصاحاتها خطة محددة ومعلنة لخلافة هوانغ، في حين يرفع إليه نحو 60 مسؤولاً تقاريرهم مباشرة. ويجعل هذا التركيز الواسع للسلطة احتمال رحيله أكثر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ يفتح تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على مسارها الاستراتيجي وثقة المستثمرين والعملاء في غياب الرجل الذي ارتبط اسمه بنجاحها.

وفي وقت يدرس فيه مجلس الإدارة مستقبل هوانغ، تتشابك تداعيات علاقتين خارج إطار الزواج مع تحقيقات أميركية تتعلق بشبهات اختراق ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين وصلات محتملة بالاستخبارات الصينية. وتتعلق إحدى العلاقتين بامرأة صينية يُشتبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية، في حين تربط الأخرى هوانغ بمسؤولة تنفيذية في «إنفيديا». ووفق تقارير صحافية أميركية، بحث المجلس احتمال إبعاده عن منصبه، ويدرس خيارات تتراوح بين إبقائه خلال التحقيقات، وتنحيه مؤقتاً، أو مغادرته الشركة نهائياً.

ولا يزال مصير هوانغ غير محسوم، لكن حجم المخاطر التي تواجه الشركة بات واضحاً: فالرجل الذي أصبح أحد أبرز وجوه سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وصلة وصل بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، باتت علاقاته الشخصية موضع تدقيق أمني وسياسي، في وقت تعتمد فيه أسواق التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي على استمرار قيادة «إنفيديا» واستقرارها.

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة يوم الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء الإقرار بعد تقارير كشفت عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، التي تُعدّ من عملاء «إنفيديا» في مجال مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وإنها كانت تنقل معلومات إلى بكين. ولم تُعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، كما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

لكن حساسية العلاقة لا تنبع من جانبها الشخصي وحده، بل من موقع الشركة التي عملت فيها أليس هوانغ. فـ«ميغاسبييد» شريك تجاري بارز لـ«إنفيديا»، وتستخدم رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا. وتخضع الشركة لتدقيق أميركي على خلفية شبهات تتعلق بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على القيود التي تفرضها واشنطن على وصول بكين إلى هذه التكنولوجيا.

وتكتسب هذه الشبهات أهمية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين؛ بهدف الحد من وصولها إلى التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطبيقات عسكرية واستراتيجية. وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعاد الشركات الأميركية عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تتوقف تداعيات القضية عند العلاقة مع أليس هوانغ. فقد كشفت تقارير «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إن رئيس «إنفيديا» أقامها مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة تشرف على أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً.

وأعادت هذه المعلومات القضية إلى مجلس الإدارة بصورة أكثر إلحاحاً؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على علاقة شخصية مع مسؤولة في شركة عميلة تخضع للتدقيق الأمني، بل امتد إلى علاقة داخل «إنفيديا» نفسها، بما يثير تساؤلات عن قواعد الحوكمة وتضارب المصالح والعلاقة بين الرئيس التنفيذي والقيادات التي تعمل تحت إدارته.

وحسب «فاينانشال تايمز»، عقد أعضاء مجلس الإدارة محادثات عاجلة مساء الأربعاء لمناقشة التطورات، بعدما كان المجلس قد استعان بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة رئيس «إنفيديا» بأليس هوانغ. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد أبدى دعماً لاستمراره في منصبه حتى ذلك الوقت، لكنه بات أمام خيارات أكثر صعوبة، تشمل مطالبته بالابتعاد مؤقتاً عن مهامه، أو الدفع نحو مغادرته.

أما «وول ستريت جورنال»، فذهبت إلى أن المجلس يستعد لإقالة هوانغ، في ضوء التحقيق الداخلي والتطورات المتعلقة بالعلاقتين. ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي، كما لم تتضح هوية من يمكن أن يخلفه إذا غادر منصبه.

«ميغاسبيد» تفتح سجلات الرقائق

وفي تطور موازٍ، أعلنت «ميغاسبييد إنترناشونال»، الخميس، أنها ستتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بممارساتها في تصدير الرقائق الحساسة، مؤكدة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية «على محمل الجد للغاية».

وقالت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء مراجعة شاملة لوحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها، والتحقق بصورة مستقلة من مدى امتثالها لقواعد التصدير. وأكد رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي تان يونغ بونغ استعدادها للتعاون الكامل والشفاف مع وزارة التجارة الأميركية وأي جهة حكومية أخرى معنية.

ولم يتضمن بيان الشركة إشارة مباشرة إلى هوانغ أو أليس هوانغ أو «إنفيديا»، لكنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال تحويل رقائق اشترتها «ميغاسبيد» إلى الصين، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه المنتجات.

وكانت الشركة قد واجهت العام الماضي اتهامات تتعلق بتهريب رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير قانونية، لكنها نفت في ديسمبر (كانون الأول) وجود أدلة على حدوث عمليات تصدير من هذا النوع. وأكدت الشرطة السنغافورية، الخميس، أن التحقيقات المتعلقة بالشركة لا تزال جارية، من دون الكشف عن تفاصيلها، مشددة على أن سنغافورة لا تتسامح مع استخدام الشركات ارتباطها بالبلاد للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى.

ولا تقتصر التساؤلات المحيطة بـ«ميغاسبيد» على صادرات الرقائق. فقد أظهرت سجلات الشركات في سنغافورة قفزة كبيرة في حجم أصولها، التي ارتفعت بنحو 90 ضعفاً بين نهاية عام 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، في حين تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل إيرادات في العام السابق.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

ترمب يدافع... وواشنطن تراجع سياسة الرقائق

وتتجاوز الأزمة حدود الشركة إلى العلاقة التي نسجها هوانغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دافع عنه في الأيام الماضية، قائلاً إنه صدّق تأكيده أنه لم يكن يعلم أن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، واصفاً رئيس «إنفيديا» بأنه رجل جدير بالاحترام.

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين، وفق شروط وقيود محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس اتساع التداعيات السياسية للقضية.

ويواجه ترمب بذلك معادلة معقدة: الدفاع عن رئيس شركة تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

أزمة خلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

وقد تكون إحدى أكبر نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة غياب خطة واضحة للخلافة داخل «إنفيديا». فهوانغ، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 1993، قادها طوال أكثر من ثلاثة عقود، وتحول تدريجياً إلى وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. كما أنه يمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها؛ ما يجعله أكبر مساهم فيها.

وكان هوانغ قد أبدى في مناسبات سابقة تحفظاً على فكرة التخطيط التقليدي للخلافة، قائلاً إنه يفضل أن ينقل القادة المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بدلاً من الاعتماد على خطة محددة لاستبدالهم. لكن هذا النهج بات موضع تساؤل مع تصاعد الأزمة، خصوصاً أن إفصاحات الشركة السنوية تحذّر من اعتمادها الكبير على خدمات فريقها التنفيذي طويل الأمد، وتقرّ بأن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل.

وتبدو تبعات أي خروج محتمل لهوانغ أكبر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي. فـ«إنفيديا»، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.2 تريليون دولار، أصبحت محوراً أساسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال رقائقها التي تشغل النماذج المتقدمة، بل أيضاً عبر استثماراتها وشراكاتها واتفاقاتها التمويلية مع شركات القطاع.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وقد انعكست المخاوف سريعاً على أسهم الشركة؛ إذ تراجعت بنحو 7 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية، الخميس، بعدما هبطت بنحو 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة هوانغ وكشف علاقته الأخرى. وامتد التراجع إلى العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى القضية بصفتها خطراً يتجاوز شركة واحدة إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وتكمن المفارقة في أن الرجل الذي ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» إلى قلب الاقتصاد العالمي وسباق التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، بات مستقبله الوظيفي معلقاً على تحقيقات تتصل تحديداً بهذه المنافسة. وبينما تحاول الشركة احتواء التداعيات، تواجه اختباراً مزدوجاً: إثبات أن رقائقها لم تُحوّل إلى وجهات محظورة، وإظهار أن مستقبلها المؤسسي لا يعتمد على شخص واحد، مهما كان دوره في صناعة نجاحها.

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في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)

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استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.

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سوق العمل الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
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هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وذلك عقب تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة قبول استقالة هوانغ، مشيداً بإسهاماته في بناء «إنفيديا» وتحويلها إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

وقال المجلس في بيان إن مساهمات هوانغ في الشركة والقطاع «عميقة»، موجهاً الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته.

وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية الحالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما لم يعلن المجلس تفاصيل بشأن اختيار رئيس تنفيذي دائم أو الجدول الزمني لذلك.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الضغوط على هوانغ، إثر تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ورد اسمها في تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباط بالاستخبارات الصينية. كما تحدثت تقارير عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 9 في المائة في التعاملات المبكرة الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل مؤسس الشركة على قيادتها ومسارها الاستراتيجي.

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شركات اقتصاد الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
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«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.

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