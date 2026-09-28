تراجعت أسعار المعادن النفيسة بقوة في تعاملات يوم الاثنين، إذ هبط الذهب الفوري نحو 3 في المائة إلى 4163.69 دولار للأوقية، فيما انخفضت الفضة الفورية نحو 5 في المائة إلى 61.15 دولار للأوقية، وسط ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتزايد التوقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
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الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5323372-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A-5-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة
الذهب يخسر 3 % والفضة تهوي 5 % وسط ضغوط الفائدة
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