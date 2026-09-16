الأسواق تتلقى رفع «الفيدرالي» بهدوء رغم إشارات إلى زيادة أخرى

أظهرت الأسواق المالية رد فعل محدوداً على قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، مع استمرار صعود الأسهم وتراجع عوائد سندات الخزانة، رغم إشارة توقعات البنك المركزي إلى احتمال رفع آخر قبل نهاية العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.4 في المائة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» نحو 0.8 في المائة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 2.7 نقطة أساس إلى 4.631 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.1 نقطة أساس إلى 4.957 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً 4 نقاط أساس إلى 5.323 في المائة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 99.89، بينما قلّص الذهب مكاسبه بعد القرار، إذ ارتفع السعر الفوري 0.9 في المائة إلى 4330.19 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق مكاسب بلغت 1.6 في المائة.

وجاء هدوء رد فعل الأسواق رغم توقعات «الفيدرالي» التي أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين لدى «أنكس ويلث مانجمنت»، إن رد الفعل المحدود يعكس أن كيفين وارش دعم رفع الفائدة، في خطوة تتماشى مع توقعات الأسواق، رغم تغير مسار السياسة النقدية.