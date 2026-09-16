عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه

إدانات عربية وإسلامية ودولية لاستهداف الحوثي العاصمة المقدسة

لبنان يخصص خطبة الجمعة للحديث عن محاولة استهداف مكة المكرمة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
TT
TT

إدانات عربية وإسلامية ودولية لاستهداف الحوثي العاصمة المقدسة

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)
يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة توافد أعداد كبيرة من المصلين من مختلف بقاع العالم (واس)

توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجمات التي شنّتها جماعة «الحوثي» بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين والمنشآت المدنية والمقدسات الإسلامية في السعودية، وسط تأكيدات للتضامن الكامل مع المملكة، ورفض استهداف أراضيها وانتهاك سيادتها.

وشددت المواقف على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت مساء الثلاثاء، طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وجرى تدمير المسيّرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إنه «عند الساعة 18:50 من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر (أيلول) 2026، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، قبل دخولها المجال الجوي المحظور (PROHIBITED AREA) للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وجرى اعتراض المسيّرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة».

وبيّن اللواء المالكي أن «هذه المحاولة العدائية والإرهابية تُعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو (تموز) 2017، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المُشين في محاولة استهداف مَهبط الوحي وأرض الرسالة ومَهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين، كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سِجل انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلاً متعمَّداً لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين».

وأكد اللواء المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي.

إدانات عربية وإسلامية

وأدانت كل من الأردن وقطر والكويت ومصر والبحرين واليمن والإمارات واليمن وفلسطين وباكستان وبلغاريا ودول غربية ومنظمات وكيانات إقليمية ودولية، الهجمات الحوثية، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية.

كما دان لبنان محاولة استهداف مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيَّرة، واستنكر رئيس الحكومة نواف سلام المحاولة بأشد العبارات، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، بينما ندّدت وزارة الخارجية والمغتربين بالاعتداء وأوعز مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى خطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن المحاولة ورفض المساس بحرمة الأماكن المقدسة.

واعتبر سلام محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة أطلقتها جماعة الحوثي، بأنه يشكل «استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم».

وقال إن «مثل هذه التصرفات لا تهدّد أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها فحسب، بل تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمّتها».

وأكد «تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين «بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة»، مستنكرة «هذا الاعتداء الآثم الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرمة أقدس البقاع الإسلامية، ومسّاً سافراً بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع».

وأعربت عن «تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومقدّساتها»، مؤكدة ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وتجنيبها أي أعمال عدائية، بما يصون السلم والأمن ويعزز الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب.

وأكدت أن «استهداف مكة المكرمة، أو تعريضها وأهلها وزائريها لأي خطر، لا يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية فحسب، بل يشكّل أيضاً اعتداءً على منظومة القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المشتركة»، التي تكرّس حرمة دور العبادة والمقدسات وتصون مكانتها.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عمّمت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على جميع خطباء المساجد في لبنان قرار تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيَّرة، وكذلك المسجد النبوي الشريف وأي بقعة من بقاع المملكة العربية السعودية.

وأكدت دار الفتوى رفض «هذا العمل العدواني الذي يمسّ بالبلد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وآمناً»، مشددة على أن «البلد الحرام حرمه الله تعالى وجعله معظماً لا يؤذى فيه بشر، فكيف بإرهاب الآمنين فيه؟ هذا مخالف مخالفة صريحة للدين الإسلامي».

واعتبرت أن «أي تعرض للمملكة العربية السعودية هو تعرض لكل المسلمين وأحرار العالم»، مؤكدة أن «دار الفتوى وعلماؤها يقفون إلى جانب المملكة في كل ما تأخذه من قرارات للدفاع عن البلد الحرام وعن سيادة المملكة وأمن شعبها وسلامته».

كما أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات «الاعتداءات الإرهابية الآثمة» التي تُواصل ميليشيا «الحوثي» ارتكابها ضد السعودية، واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واصفاً التصعيد بأنه «إجرامي خطير» يؤكد النهج الإرهابي للميليشيا.

فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي، في إدانتها، الاعتداءات التي نفّذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة بـ«الآثمة». وقالت «المنظمة»، في بيان نُشر على حسابها بمنصة «إكس»: «تُدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنّتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية».

من جانبه، أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن «استهداف مكة المكرمة وتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر» من قِبل ميليشيا «الحوثي»، يكشف مجدداً «طبيعة هذه الميليشيا».

وقال الإرياني، في بيان نشره على حسابه بمنصة «إكس»، إن «استهداف مكة ليس الأول من نوعه»، وعدَّ أنه «امتداد لسِجل طويل من الاستهدافات التي طالت أطهر بقاع الأرض».

وأضاف أن التصعيد «يكشف مجدداً طبيعة هذه الميليشيا ومنطقها، ويؤكد أنها لا تقيم وزناً لحرمة المقدسات ولا لسلامة المدنيين»، متهماً كذلك الحوثيين ومحور إيران باستخدام القضية الفلسطينية سياسياً.

وتابع الإرياني: «من يُعرّض قبلة المسلمين للخطر، فلن يكون حريصاً على المسجد الأقصى، ومن يهدد أمن مكة ثم يرفع شعارات تحرير القدس فإنما يمارس واحدة من أكثر صور المتاجرة السياسية بالقضية الفلسطينية وضوحاً وفجاجة».

//// إضافة //////

وحَمّلت الخارجية اليمنية في بيان الميليشيا الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية هذه الاعتداءات، داعية إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم لوقفها وقطع إمدادات السلاح عنها، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وشددت الخارجية اليمنية على أن هذا الاعتداء يأتي امتداداً لنهج الميليشيا العدائي ومحاولاتها السابقة لاستهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا التصعيد المشين، وما سبقه من اعتداءات على المدن والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة خلال الأيام الماضية، يكشف مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة، في ظل استمرار دعم النظام الإيراني لها ضمن مشروع تخريبي يسعى إلى تحويل اليمن إلى أداة لخدمة أجندته، على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه.

وأدانت الحكومة الليبية محاولة استهداف مكة المكرمة وأكّدت في بيان لوزارة خارجيتها رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف قبلة المسلمين أو تمس حرمة الأماكن المقدسة ومكانتها الدينية الراسخة لدى المسلمين كافة.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد الاستهدافات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار عدوانها الآثم على المملكة، وإرهاب المسلمين ومقدساتهم ومساجدهم، واستفزازهم بانتهاك حرمة المقدسات.

وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد للتضامن الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين، وصون حُرمة المقدسات وأرواح المسلمين.

وأدان الأزهر واستنكر بشدة، محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكداً أن الإقدام على تعريض البلد الحرام للخطر هو جريمة نكراء، واعتداءٌ آثم على حرمة عظّمها الله، واستفزازٌ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وشدد في بيان على أن حرمة مكة المكرمة من ثوابت عقيدة الإسلام والمسلمين التي لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها بسوء.

وأشار الأزهر إلى أن أمن الحرمين الشريفين ليس شأناً سياسياً أو إقليمياً، وإنما قضية تمس عقيدة الأمة الإسلامية بأسرها؛ فاستهداف البلد الحرام أو تعريضه للخطر هو استعداء لمشاعر ملياري مسلم، منوهاً إلى أن صيانة حرمة البلد الحرام وحفظ أمنه وأمن قاصديه مسؤولية يجب احترامها من المسلمين وغير المسلمين.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، أن استهداف مكة المكرمة، يتجاوز في خطورته حدود الاعتداء على أمن المملكة، ويمثل مساساً بحرمة المقدسات الإسلامية وتهديداً لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً تجاه هذه الممارسات، وعدم السماح بتحولها إلى نمط متكرر من الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة المسؤولين عنها، ومواجهة مصادر تمويلها ودعمها، بما يضمن عدم تكرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكّد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيان على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وترويع الآمنين أعمال إجرامية محرّمة، تتنافى مع تعاليم الإسلام ومقاصده، والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة، معرباً عن تضامن علماء الأمة ومفكريها مع المملكة وقيادتها.

مواضيع
أخبار السعودية الحوثيين أخبار اليمن السعودية اليمن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من ملك الأردن

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من ملك الأردن

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تربط الشركة نجاح برامج التدريب بقدرة المشاركين على تطبيق المهارات في وظائف ومشروعات فعلية وإنشاء منتجات أو خدمات وأعمال جديدة (غيتي)
تكنولوجيا

خاص «سناب» لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف تمكين أكثر من 20 ألف موهبة سعودية بحلول 2030

تستهدف «سناب» تمكين أكثر من 20 ألف موهبة سعودية بحلول 2030 وربط التدريب بالوظائف والابتكار والواقع المعزز وريادة الأعمال.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أطلقت الشركة منصة ذاتية تتيح للشركات والوكالات إدارة الحملات الإعلانية مباشرة داخل «ChatGPT» (رويترز)
تكنولوجيا

«أوبن إيه آي» توسع إعلانات «ChatGPT» إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توسع «أوبن إيه آي» إعلانات «ChatGPT» إلى المنطقة مع منصة ذاتية للمعلنين وفصل واضح بين المحتوى المدفوع وإجابات النموذج.

نسيم رمضان (لندن)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام ملتقياً مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى في بيروت في وقت سابق (الوكالة الوطنية للإعلام)
المشرق العربي

لبنان يدين محاولة استهداف مكة المكرمة

دان لبنان محاولة استهداف مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيَّرة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق أضواء بدر في دور الفتاة الثرية المدللة بالفيلم (نتفليكس)
يوميات الشرق

«المهايطية»… كوميديا «الأثرياء المفلسين» من هوليوود إلى الرياض

لطالما وجدت السينما في الأثرياء الذين يفقدون ثرواتهم مادة خصبة للكوميديا؛ فالسقوط المفاجئ من حياة البذخ إلى الإفلاس يصنع مفارقاته الخاصة.

إيمان الخطاف (الدمام)
الرياضة رياضة عربية

الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
TT
TT

الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)

خطف الزمالك فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ليتصدر الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه الشرقية إنبي في ختام الجولة الخميس.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المحلة حاول بنتايك لعبها برأسه نحو المرمى لكن قدم نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وحقق السويس بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثامن بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 18 ضمن الرباعي المهدد بالهبوط نهاية الموسم.

وأحرز مصطفى البدري هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف القائد محمد علي عكاشة النتيجة بتمريرة عرضية خدعت الدفاع والحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 33.

وقلص الجونة الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق صابر الشيمي الذي استقبل تمريرة عرضية من خالد صديق على صدره وهيأها قبل أن يضعها في المرمى.

مواضيع
نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
TT
TT

مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)

قرر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، منح النجم الشاب حيدر عبد الكريم لاعب النصر السعودي فرصة المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27 المقررة إقامتها في جدة.

وكان غراهام أكد في تصريح سابق أن قائمة «أسود الرافدين» المشاركة في كأس الخليج اختارها بنفسه، مشدداً على أن المنتخب يتجه إلى البطولة بهدف المنافسة على اللقب.

وأوضح أن استبعاد ماركو فرج وإيمار شير لا يرتبط بموقف شخصي تجاه اللاعبين، مشيراً إلى أنه يعرفهما منذ 15 شهراً، لكنه فضّل منح الفرصة للاعبين آخرين، ومن بينهم حيدر عبد الكريم، في ظل الظروف التي تنتظر المنتخب العراقي في جدة.

يذكر أن النصر وقع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام مع لاعب نادي الزوراء العراقي، الشاب حيدر عبد الكريم، في خطوة تعكس توجه النادي نحو الاستثمار في العناصر الواعدة وبناء فريق المستقبل.

ووقّعت إدارة شركة نادي النصر عقداً مع اللاعب يمتد لموسمين ونصف، ضمن خطة فنية تستهدف تعزيز القائمة بعناصر شابة ذات إمكانات بدنية وفنية عالية.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
جهان عرب خليج

سعودی حمله پهپادی حوثی‌ها به سوی مکه را محکوم کرد؛ تأکید بر حق دفاع از خود

بیانیه سعودی از هوشیاری نیروهای پدافند هوایی که با این حمله مقابله کردند، تمجید کرد (واس)
بیانیه سعودی از هوشیاری نیروهای پدافند هوایی که با این حمله مقابله کردند، تمجید کرد (واس)
TT
TT

سعودی حمله پهپادی حوثی‌ها به سوی مکه را محکوم کرد؛ تأکید بر حق دفاع از خود

بیانیه سعودی از هوشیاری نیروهای پدافند هوایی که با این حمله مقابله کردند، تمجید کرد (واس)
بیانیه سعودی از هوشیاری نیروهای پدافند هوایی که با این حمله مقابله کردند، تمجید کرد (واس)

سعودی بر حق مشروع خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم برای دفاع از امنیت حرمین شریفین، حجاج و تمامیت ارضی این کشور، شهروندان و ساکنان آن تأکید کرد و حمله پهپادی خصمانه شبه‌نظامیان تروریستی حوثی به سمت شهر مکه مکرمه را محکوم و تقبیح کرد. این پهپاد روز سه‌شنبه پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه مکه، توسط نیروهای پدافند هوایی سعودی رهگیری و منهدم شد.

سعودی در بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه این کشور تأکید کرد این حمله تروریستی و بزدلانه به سمت سرزمین مقدس، سرزمین رسالت، محل نزول وحی و قبله مسلمانان، تکرار اقدامات شبه‌نظامیان تروریستی حوثی در هدف قرار دادن و هتک حرمت اماکن مقدس و تحریک احساسات مسلمانان در سراسر جهان است. به‌ویژه آنکه این دومین تلاش برای هدف قرار دادن مکه مکرمه است و نخستین تلاش در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷ انجام شده بود.

سعودی از هوشیاری نیروهای پدافند هوایی سلطنتی این کشور که با این حمله مقابله کردند و توانستند پهپاد را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه مکه مکرمه، رهگیری و منهدم کنند، تمجید کرد.

سعودی بار دیگر از جامعه جهانی خواست این حملات جدی را محکوم کند و در برابر حملات شبه‌نظامیان تروریستی حوثی به اماکن مقدس، تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در این کشور و همچنین تهدید آزادی کشتیرانی کشتی‌های تجاری و تجارت بین‌المللی از سوی حوثی‌ها، موضعی قاطع اتخاذ کند.

حملات مکرر به اماکن عبادت، میزان تناقض میان گفتمان اعلام‌شده شبه‌نظامیان حوثی و رفتار میدانی آنها را برجسته می‌کند. این گروه مورد حمایت ایران می‌کوشد با پوشاندن خود در پوشش دین و استفاده از شعارهای فرقه‌گرایانه، اهداف نظامی خود را پیش ببرد، در حالی که اقدامات آن در عمل، نقش آن را در اجرای طرح‌های منطقه‌ای برای بی‌ثبات کردن امنیت منطقه و هدف قرار دادن بنیان‌های دینی و مدنی آن نشان می‌دهد.