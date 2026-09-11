«نيكي» يتراجع متأثراً برهانات الفائدة وأسعار النفط

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، وسط مخاوف متجددة بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع حاد في أسعار النفط أدى إلى تأجيج المخاوف المتعلقة بالتضخم.وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.93 في المائة ليغلق عند 64.011.34 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.4 في المائة.

كان المؤشر قد هبط في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65 في المائة ليصل إلى 4.028.30 نقطة.وتراجعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الليلة الماضية، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس (آب) إلى تعزيز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة. وقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى تحول في السياسة بعيداً عن «التوجيهات المستقبلية»، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لأرقام التضخم المقبلة.وفي الوقت نفسه، استمرت التوترات الجيوسياسية مع تواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في التأثير سلباً على أسواق الطاقة.

وقال تاكوما إيكيموتو، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لاب»، في مذكرة: «مع إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من المرجح أن يتعزز نهج الترقب والانتظار في سوق الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجع مؤشر «نيكي»؛ حيث سجلت 95 شركة ارتفاعاً في المؤشر مقابل تراجع 128 شركة وبقاء شركتين دون تغيير.

كانت أكبر الشركات الخاسرة هي «ريزوناك القابضة» التي انخفضت بنسبة 10.68 في المائة، تليها «كيوكسيا القابضة» بانخفاض 6.99 في المائة، ثم «توبان القابضة» التي فقدت 6.95 في المائة من قيمتها.أما أكبر الشركات الرابحة فكانت «إل واي» التي ارتفعت بنسبة 3.44 في المائة، تليها «كاواساكي كيسن كايشا» بارتفاع 2.94 في المائة، ثم «داي إيتشي لايف القابضة» التي صعدت بنسبة 2.73 في المائة.

* ارتفاع العوائدمن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الجمعة، وذلك في ظل عمليات بيع في أسواق الديون العالمية وازدياد التوقعات بقيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.970 في المائة. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.وحددت أسواق السندات العالمية الاتجاه العام، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد خلال الليل، مدفوعة ببيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع وارتفاع أسعار النفط، مما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تعمل أسعار النفط الخام المرتفعة وضعف سوق سندات الخزانة الأميركية كمحفزات لعمليات البيع، ومن المتوقع أن تشتد الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة في سوق السندات المحلية... وفي الفترة التي تسبق اجتماعات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تمر السوق بمرحلة تقييم دقيق لاتجاه السياسة النقدية».وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان ظل مرتفعاً في أغسطس، مما يسلط الضوء على ازدياد الضغوط السعرية التي تعزز مبررات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً -وهي السندات الأطول أجلاً في اليابان- بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.110 في المائة، في حين صعد العائد لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.805 في المائة، وزاد العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.050 في المائة.وفي الطرف قصير الأجل من منحنى العائد، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين -وهي الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.830 في المائة، بينما ارتفع العائد لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.250 في المائة.