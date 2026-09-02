السوق السعودية تتراجع 0.8 % وسط انخفاض الأسهم القيادية

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الثلاثاء على تراجع، متأثرةً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في وقت شهدت فيه أسهم أخرى ارتفاعات ملحوظة.

«تاسي» يفقد 89 نقطة

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 11.012 نقطة، فاقداً 89 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال، تعادل 1.12 مليار دولار.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 11.096 نقطة، وأدنى مستوى عند 10.998 نقطة.

وتراجع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة، عند 26.02 ريال و66.20 ريال على التوالي.

كما أنهت أسهم «الأهلي السعودي» و«معادن» و«مصرف الإنماء» و«اتحاد اتصالات» و«سليمان الحبيب» و«إس تي سي» و«المراعي» و«أكوا باور» و«بنك البلاد» و«بنك الرياض» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

وهبط سهم «دار الأركان» بنسبة 5 في المائة.

وأغلق سهم «أبو معطي» عند 41.46 ريال، متراجعاً بنسبة 1 في المائة، فيما أغلق سهم «أفالون فارما» عند 66.70 ريال، منخفضاً بنسبة 2 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

في المقابل، ارتفع سهم «أنابيب» بنسبة 5 في المائة إلى 5.56 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم، وبقيمة قاربت 80 مليون ريال.

كما صعدت أسهم «بترورابغ» و«أنابيب الشرق» و«أيان» و«سناد القابضة» و«مجموعة صافولا» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.