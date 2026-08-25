الأسواق الخليجية تتباين مع تقييم المستثمرين الإجراءات الأميركية ضد إيران

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأميركية الجديدة ضد إيران، ومتابعة مؤشرات التقدم في المحادثات التي تتوسط فيها باكستان بين طهران وواشنطن.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إجراءات جديدة ضد إيران، لكنه لم يفرض العقوبات الأشد التي كان قد لوّح بها سابقاً، محذراً من أن الدول التي تواصل التجارة مع طهران قد تواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي المعتمد على الدولار.

في المقابل، أعلنت باكستان إحراز «تقدم ملموس» في المحادثات مع طهران بشأن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران والجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية.

وفي السعودية، استقر مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» دون تغير يُذكر، مع تراجع أسهم الطاقة والمرافق والرعاية الصحية، ما عوّض المكاسب المسجلة في قطاعات أخرى.

وانخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة، فيما تراجع سهم «البحري» بنسبة 1.3 في المائة، بعد إعلان الشركة تعرّض إحدى سفنها لهجوم في البحر الأحمر. في المقابل، ارتفع سهم «رسن» بنسبة 4 في المائة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر «دبي» الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة بضغط من أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية، حيث انخفض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.2 في المائة، وسهم «العربية للطيران» بنسبة 0.9 في المائة.

بينما ارتفع مؤشر «أبوظبي» بنسبة 0.1 في المائة بدعم من صعود سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة، وسهم «سبيس 42» بنسبة 1.1 في المائة.

أما في قطر فارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بمكاسب معظم القطاعات، حيث صعد سهم «بنك الدوحة» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم «أوريدو» بنسبة 1.7 في المائة.

كما أفادت مصادر تجارية بأن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» و«قطر للطاقة» طرحتا شحنات نفط خام عبر مناقصات نادرة تتطلّب تحميل الشحنات من داخل مضيق هرمز.