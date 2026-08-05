مصر: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 56.3 مليار دولار خلال يوليو

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن صافي احتياطيات البلاد الدولية ارتفع إلى 56.294 مليار دولار في يوليو (تموز) من 55.072 مليار دولار في يونيو (حزيران).

وبذلك ارتفع الاحتياطي بنحو 1.22 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.22 في المائة.

في الأثناء، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، دون 50 جنيهاً للدولار الواحد، خلال تعاملات الأربعاء.

وسجل أقل سعر لشراء الدولار عند 49.50 جنيه في كل من «البنك التجاري الدولي»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «أبوظبي التجاري»، مقابل 49.60 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع لدى «ميد بنك» و«البنك العقاري المصري العربي»، بينما سجل بنك «التعمير والإسكان» 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.