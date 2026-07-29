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الاقتصاد

«سال» السعودية ترفع أرباحها 18 % إلى 51 مليون دولار في الربع الثاني

جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)
جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)
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«سال» السعودية ترفع أرباحها 18 % إلى 51 مليون دولار في الربع الثاني

جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)
جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» بنسبة 18 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 191.3 مليون ريال (51 مليون دولار)، مقارنةً مع 162.2 مليون ريال (43.3 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بنمو أعمالها في قطاعي الخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 512.1 مليون ريال (136.6 مليون دولار)، مقابل 393.9 مليون ريال (105 ملايين دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وعَزَت الشركة هذا الأداء إلى نمو إيرادات قطاع المناولة الأرضية للشحن بنسبة 29.3 في المائة، مدفوعاً بالتعافي السريع في أحجام الشحنات التي ارتفعت بنحو 9 في المائة، عقب الاضطرابات الجيوسياسية المؤقتة التي أثّرت في سلاسل إمداد المجال الجوي الإقليمي، إلى جانب تحسن مزيج الشحنات خلال الربع.

وارتفع سهم «سال» بنسبة 2.68 في المائة، عقب إعلان النتائج، ليصل إلى 170 ريالاً.

كما سجل قطاع الخدمات اللوجستية نمواً في الإيرادات بنسبة 34.2 في المائة، نتيجة التوسع في محفظة الخدمات المقدَّمة، وتنويع قاعدة العملاء، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في معدلات استغلال المساحات التخزينية بالمستودعات اللوجستية.

في المقابل، ارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 23.6 في المائة ليصل إلى 213.1 مليون ريال (56.8 مليون دولار)، مقارنةً مع 172.4 مليون ريال (46 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى النصف الأول من العام، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 10 في المائة ليبلغ 348 مليون ريال (92.8 مليون دولار)، مقابل 315.3 مليون ريال (84.1 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبالتزامن مع إعلان النتائج المالية، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الربع الثاني من عام 2026، بإجمالي 143.2 مليون ريال (38.2 مليون دولار) على المساهمين.

وبلغ نصيب السهم من التوزيعات 1.79 ريال، بما يعادل 17.9 في المائة من القيمة الاسمية للسهم. وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، بنهاية تداول يوم 5 أغسطس (آب) 2026، والمقيّدين في سِجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقّية، على أن يبدأ صرف الأرباح في 20 أغسطس 2026.

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اقتصاد أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية تداول لوجستي السعودية

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