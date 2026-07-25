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الاقتصاد

شركات تكنولوجيا أميركية تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر

عبرت شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«آي بي إم» في رسالة للكونغرس عن دعمها لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر (رويترز)
عبرت شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«آي بي إم» في رسالة للكونغرس عن دعمها لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر (رويترز)
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شركات تكنولوجيا أميركية تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر

عبرت شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«آي بي إم» في رسالة للكونغرس عن دعمها لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر (رويترز)
عبرت شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» و«آي بي إم» في رسالة للكونغرس عن دعمها لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر (رويترز)

عبرت شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» وغيرهما من عمالقة قطاع التكنولوجيا، في رسالة للكونغرس الأميركي عن دعمها لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

ونشرت الشركات الرسالة عبر منصة «إكس» ووقعها أيضاً أكثر من 20 شركة ومجموعة منها «ميتا بلاتفورمز» و«آي بي إم».

وقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في الرسالة، إن على أعضاء الكونغرس تجنب «فرض قيود سابقة لأوانها على النماذج المفتوحة، مما سيكبح المنافسة أو يدفع الابتكار إلى الخارج».

وتأتي هذه الرسالة لتضيف إلى الجدل المتزايد بخصوص النماذج مفتوحة المصدر التي يصعب إخضاعها لإطار تنظيمي، مثل النماذج الخاصة بشركة «إنفيديا»، وتلك التي أطلقتها مختبرات صينية في الأسابيع القليلة الماضية، مقابل النماذج مغلقة المصدر التي تسيطر عليها شركات بعينها مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وعبر قادة الأعمال في وادي السيليكون خلال الشهور الماضية عن استيائهم من كلفة النماذج مغلقة المغلق. وقال الرئيسان التنفيذيان لشركة «مايكروسوفت» وشركة التعاقدات الدفاعية «بالانتير تكنولوجيز»، علناً إن النماذج مفتوحة المصدر التي يمكن لعملائهما تشغيلها داخل مراكز البيانات الخاصة بهما ستساعد في التحكم في تكاليف الذكاء الاصطناعي.

وعبر قادة قطاع التكنولوجيا أيضاً عن استيائهم من الضوابط التي تدمجها شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» في نماذجهما.

وجاء في الرسالة: «الاعتماد حصرياً على النماذج المغلقة ليس آمناً بطبيعته، فهي عرضة للاختراق أو سوء الاستخدام أو (الوقوع في) أخطاء دون أن يكون للأطراف الخارجية القدرة على اكتشافها... من ناحية أخرى، تسمح النماذج مفتوحة المصدر لمجتمع واسع من الباحثين والمطورين بفحصها وتحديد نقاط الضعف وتطوير إجراءات الحماية وتحسينها بمرور الوقت».

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تطور التكنولوجيا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أميركا الصين

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