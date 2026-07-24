«نيكي» يغلق منخفضاً بأكثر من 2 % وسط مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، إذ أثار انخفاض حاد في أسهم «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل» مخاوف بشأن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر «نيكي» 2.73 في المائة، ليغلق عند 64611.15 نقطة، لكنه ارتفع 0.7 في المائة في الأسبوع بعد تراجعه 6.4 في المائة في الأسبوع السابق. ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.05 في المائة إلى 4011.31 نقطة.

وخسر مؤشر «نيكي» ما يقرب من 8 في المائة حتى الآن هذا الشهر، ودخل إلى منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، وقد تأثرت تحركاته بشكل كبير بمؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الثقيل للتكنولوجيا ومؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم «ألفابت» بنسبة 7 في المائة بين عشية وضحاها بعد أن أعلنت الشركة عن خطط إنفاق أعلى. وأغلقت مؤشرات «وول ستريت» على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» بأكثر من 2 في المائة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في «إيواي كوزمو سيكيورتيز»، إن «المخاوف عادت إلى الظهور بشأن ما إذا كان الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مستداماً بعد انخفاض أسهم (ألفابت) بشكل حاد بين عشية وضحاها... ومؤشر (نيكي) تأثر بعوامل خارجية، وليس بإشارات محلية. ستبدأ العديد من الشركات اليابانية في الإبلاغ عن أرباحها اعتباراً من اليوم، وإذا كانت توقعاتها قوية، فقد يتغير اتجاه المؤشر».

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع خسارة سهمي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» 6.02 في المائة و4.99 في المائة على التوالي. وانخفض سهم شركة التكنولوجيا ⁠ «سوفت بنك ⁠ غروب» 7.06 في المائة، وخسر سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة شرائح الذاكرة 9.49 في المائة. وارتفعت الأسهم مدعومة بالطلب المحلي، مع صعود سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد غرب اليابان بنحو 2 في المائة لكل منهما. وارتفع سهم «سكك حديد وسط اليابان»، التي تدير قطارات فائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا، بنسبة 1.62 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 40 في المائة، وانخفض 56 في المائة، واستقر تداول 3 في المائة.

• ارتفاع العوائد

ومن جانبها، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية بشكل حاد يوم الجمعة، إذ غذى ضعف الين وارتفاع أسعار النفط الرهانات على أن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في وقت سابق.

وارتفع العائد لمدة عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة من «بنك اليابان»، بمقدار نقطتين أساس إلى 1.51 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1995. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما، والذي يعكس مخاوف التضخم، إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يوليو (تموز).

وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع سياسة بنك اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) بعد تقرير «بلومبرغ نيوز» الذي قال إن مسؤولي «بنك اليابان» منفتحون على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الإجماع بين الاقتصاديين.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف مايو.

وقال رينتو ماروياما، كبير المحللين الاستراتيجيين لشؤون العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»: «قد تكون توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) مرتفعة للغاية... يحتاج البنك المركزي إلى مزيد من الوقت لمراجعة آثار رفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران) على الاقتصاد، مثل ارتفاع أسعار الفائدة على إقراض الشركات».

وجاء تقرير «بلومبرغ» بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود تقريباً مقابل الدولار الأميركي، مما أثار المخاوف بشأن تكاليف الواردات وتسارع التضخم.

وقال ماروياما إن «بنك اليابان» يشعر بالقلق إزاء ضعف الين وتأثيره على الأسعار، وقد يتحول إلى تشدد لعكس الاتجاه عند الضرورة. لكنه قال إن مثل هذه الرسائل ستأتي من الخطب العامة التي يلقيها كبار المسؤولين في «بنك اليابان» أو أعضاء مجلس الإدارة.

ويوم الجمعة، شهدت عمليات البيع طويلة الأجل بشكل أكبر وسط مخاوف التضخم المتزايدة بعد أن استقرت أسعار النفط فوق 100 دولار بين عشية وضحاها، ما أدى إلى انحدار منحنى العائد.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، إن اللاعبين في السوق ربما باعوا سندات طويلة الأجل بعد أن استقر منحنى العائد في الجلسة السابقة. وقد تم تقييد الارتفاع في العائدات على السندات لأجل سنتين وخمس سنوات حتى وقت قريب، حيث تم تسعير عوائدها في مسار رفع أسعار الفائدة المستقبلي لـ«بنك اليابان».