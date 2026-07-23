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الاقتصاد

السوق السعودية ترتفع 0.3 % بدعم من قطاع الطاقة

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
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السوق السعودية ترتفع 0.3 % بدعم من قطاع الطاقة

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مضيفاً 29 نقطة ليغلق عند 10804 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وسجَّل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10804 نقاط، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10733 نقطة.

ودعم أداء السوق ارتفاع سهمَي «أكوا» و«أرامكو السعودية»، إذ صعد الأول بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 194 ريالاً، بينما ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة إلى 26.84 ريال.

وقفز سهم «الصناعات الكهربائية» بالنسبة القصوى ليغلق عند 14.83 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها خلال الرُّبع الثاني من عام 2026.

كما ارتفعت أسهم «سليمان الحبيب» و«الحفر العربية» و«البابطين» و«سيسكو القابضة» و«بوبا العربية» و«علم» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 39.56 ريال، كما هبطت أسهم «سابك» و«دار الأركان» و«سبكيم» و«جرير» و«العربية» و«بنك الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وتراجع سهم «جمجوم فارما» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 142.40 ريال.

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