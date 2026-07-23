«الإسكوا»: السعودية الأولى إقليمياً في نضج الخدمات الحكومية الرقمية للمرة الرابعة

حافظت السعودية على المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS 2025) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، للعام الرابع على التوالي، بعدما سجلت نسبة نضج بلغت 99 في المائة، متصدرة 17 دولة شملها التقييم.

وأظهرت نتائج المؤشر اتساع الفارق بين المملكة وأقرب منافسيها في المنطقة، إذ جاءت الإمارات في المركز الثاني بنسبة 96 في المائة، تلتها قطر في المركز الثالث بنسبة 79 في المائة، ثم البحرين وسلطنة عمان بنسبة 75 في المائة لكل منهما، ما يعكس استمرار تقدم السعودية بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيها و20 نقطة عن الدولة صاحبة المركز الثالث.

ويقيس المؤشر مستوى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، من خلال تقييم 100 خدمة حكومية رئيسية موجهة للأفراد وقطاع الأعمال وفق منهجية «أحداث الحياة»، التي تقيس رحلة المستفيد وإمكانية إنجاز الخدمة رقمياً من البداية إلى النهاية.

وسجلت المملكة 100 في المائة في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، و100 في المائة في مؤشر «الوصول إلى الجمهور»، بينما حققت 99 في المائة في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستخدم»، وهي المؤشرات الفرعية الثلاثة التي يعتمد عليها التصنيف العام.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان إن تصدر المملكة للمؤشر يعكس الدعم الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية في تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام.

المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

وأضاف أن هذا الإنجاز يترجم الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات والمنصات الرقمية وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، بما جعل المملكة نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية وتنافسية الاقتصاد الرقمي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

ويعكس التقدم الذي حققته المملكة التطور المستمر في الخدمات الرقمية الحكومية عبر القطاعات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المدنية والعدلية والصحية والاقتصادية والجمركية، إلى جانب تعزيز تكامل الخدمات عبر الهوية الرقمية والنفاذ الوطني الموحد وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتوسيع إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، كان آخرها حصولها على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ضمن تقييم شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بما يعزز مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.