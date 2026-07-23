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الاقتصاد

بسبب متجر التطبيقات ومحرك البحث... غرامة أوروبية بمليار دولار ضد «غوغل»

شعار شركة «غوغل» معروض على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار شركة «غوغل» معروض على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
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بسبب متجر التطبيقات ومحرك البحث... غرامة أوروبية بمليار دولار ضد «غوغل»

شعار شركة «غوغل» معروض على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار شركة «غوغل» معروض على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو مليار دولار) على شركة «غوغل» العملاقة للتكنولوجيا، بعد اتهامها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الرقمي من خلال استخدام متجر «غوغل بلاي» ومحرك البحث التابع لها لتوجيه المستهلكين نحو خدماتها وتطبيقاتها على حساب المنافسين.

وتأتي هذه الغرامة في إطار أحدث حملة واسعة النطاق يقودها الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لكبح نفوذ بعض أكبر الشركات العالمية، من وادي السيليكون إلى بكين، وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.

وكانت «غوغل» قد خسرت مؤخراً استئنافها ضد غرامة بقيمة 4.5 مليار دولار فُرضت عليها بسبب اتهامات بخنق المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين عبر استغلال هيمنة نظام التشغيل «أندرويد» للهواتف المحمولة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن إجراءاتها تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين وضمان بيئة تنافسية عادلة.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الانتقال النظيف والعادل والتنافسي: «يجب أن تنجح أفضل المنتجات لأنها الأفضل، وليس لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث. وللمستهلكين الأوروبيين الحق في أن يوجّههم مطورو التطبيقات إلى أفضل العروض، حتى لو لم يحصل مالك متجر التطبيقات على أي حصة من الأرباح».

من جهته، انتقد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في «غوغل»، الغرامة بشدة، واصفاً إياها بأنها «تدهور في جودة المنتج مدفوع بمجموعة صغيرة من المشتكين الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة»، محذراً من أن القرار قد يضر بالشركات والمستهلكين الأوروبيين.

وأضاف ووكر أن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي يجبر «غوغل» على «إزالة ميزات البحث الفوري التي يفضلها المستخدمون الأوروبيون، مثل الأسعار المباشرة وتوافر الفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، وتفكيك إجراءات الحماية الخاصة بمتجر غوغل بلاي».

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «في الاتحاد الأوروبي، يحق للشركات المنافسة على أساس عادل. وتقع على عاتق الجهات الرقابية مسؤولية ضمان تكافؤ الفرص، كما يحق للمستهلكين الوصول إلى عروض بديلة بأسعار أقل».

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الاتحاد الأوروبي شركات غوغل بلجيكا

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