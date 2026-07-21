نمو الدخل التشغيلي وانخفاض المصاريف يرفعان أرباح «الأهلي السعودي» إلى 3.4 مليار دولار

حققت النتائج المالية لـ«البنك الأهلي السعودي» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بالارتفاع المتواصل في دخل العمليات التشغيلية والانضباط في ضبط المصاريف؛ حيث واصل البنك مسار النمو المالي مستفيداً من توسع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات، إلى جانب تحسن أداء تحويل العملات والأنشطة المصرفية المختلفة.

فقد أعلن «البنك الأهلي» نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026 (ستة أشهر)، محققاً ارتفاعاً في صافي الربح العائد إلى مساهميه بنسبة 7.1 في المائة، ليبلغ 13 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار)، مقارنة مع 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، سجَّل البنك صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بنمو سنوي نسبته 7.6 في المائة، مقارنة مع أرباح الربع المماثل من عام 2025 البالغة 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «الأهلي» بنحو 1.5 في المائة في مستهل تعاملات الثلاثاء ليصل إلى 39.14 ريال.

وأوضح البنك، في إفصاحه المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية، إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية.

وأضاف أن إجمالي دخل العمليات التشغيلية ارتفع بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 7.4 في المائة، وارتفاع إجمالي مكاسب الاستثمارات بنسبة 3 في المائة، فضلاً عن نمو رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 2.9 في المائة، وارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 20.8 في المائة.

وفي المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة تراجع إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 8.9 في المائة، وانخفاض مصروفات إهلاك الممتلكات والمعدات والبرامج وحق استخدام الموجودات بنسبة 3.4 في المائة.

كما أرجع البنك ارتفاع أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام إلى نمو إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 11.3 في المائة، ليصل إلى 10.6 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11.4 في المائة، إلى جانب زيادة إجمالي مكاسب الاستثمارات بنسبة 34 في المائة، وارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 3.3 في المائة.

وبلغت ربحية السهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 2.11 ريال (0.56 دولار) مقارنة بـ1.95 ريال (0.52 دولار) للفترة المماثلة من عام 2025.