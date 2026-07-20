عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«طيران الرياض» يعلن شراء 6 طائرات «إيرباص» إضافية

مهندس يقف أمام إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
مهندس يقف أمام إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
TT
TT

«طيران الرياض» يعلن شراء 6 طائرات «إيرباص» إضافية

مهندس يقف أمام إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
مهندس يقف أمام إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

أعلن «طيران الرياض» خلال «معرض فارنبره الدولي للطيران 2026» تفعيل حقوق شراء 6 طائرات إضافية من طراز «إيرباص 1000 - إيه 350»، ليرتفع إجمالي طلباته المؤكدة من هذا الطراز إلى 31 طائرة، في خطوة تدعم خططه للتوسع في الرحلات طويلة المدى.

وقال الناقل الوطني الجديد للمملكة، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إن هذه الطائرات ستشكل جزءاً أساسياً من أسطوله المخصص للرحلات بعيدة المدى، بما يعزز قدرته على ربط الرياض بوجهات رئيسة في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية.

وأضاف أن إجمالي طلباته من شركة «إيرباص» بلغ 91 طائرة، منها 60 طائرة من طراز «إيه 321»، مع احتفاظه بحقوق شراء 19 طائرة إضافية من طراز «إيه 350» لدعم خططه المستقبلية.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «طيران الرياض»، إن الصفقة تعكس ثقة الشركة باستراتيجية النمو طويلة المدى، مشيراً إلى أن طائرة «1000 - إيه 350» توفر كفاءة تشغيلية، ومدى أطول، وتجربة سفر متطورة، تدعم التوسع الدولي للناقلة.

من جانبه، قال بينوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص»، إن قرار «طيران الرياض» توسيع طلبياته من الطراز يؤكد ثقته بقدرات الطائرة وكفاءتها التشغيلية.

ويأتي الإعلان بعد إطلاق أولى الرحلات التجارية المنتظمة للناقلة بين الرياض ولندن في يونيو (حزيران) الماضي. ويشغل «طيران الرياض» حالياً رحلات إلى 6 وجهات تشمل لندن والقاهرة ودبي وجدة وملقا ومدريد، كما فتح الحجوزات إلى مانشستر ودكا وكوالالمبور ومومباي.

وأوضح الناقل أن طائرات «1000 - إيه 350» ستسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بطائرات الجيل السابق عريضة البدن، في إطار استراتيجية الاستدامة التي يتبناها.

ويتوقع «طيران الرياض» أن يسهم توسع عملياته في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بحلول عام 2030.

مواضيع
عالم الطيران صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة إيرباص السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

الاقتصاد إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)

«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

تدشن شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصبح أول ناقلة أميركية تُسيّر رحلات مباشرة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«طيران ناس» السعودي يعلن شراء 25 طائرة جديدة من «إيرباص»

أكد «طيران ناس»، الطيران الاقتصادي السعودي، شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز «إيه 330 نيو» إضافة إلى 20 طائرة من طراز «إيه 321 نيو».

خاص إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط) p-circle 02:41
الاقتصاد

خاص رئيس «دلتا» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

أكد رئيس شركة «دلتا إيرلاينز»، بيتر كارتر، أن السعودية تمثل إحدى أبرز فرص النمو الاستراتيجي للشركة في المنطقة، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد شعار «بوينغ» في «معرض باريس الدولي الـ55 للطيران» بمطار «لو بورجيه» (رويترز)
الاقتصاد

«بوينغ» تطالب واشنطن بالتدخل بشأن تمويل أوروبي لـ«إيرباص»

طلبت شركة «بوينغ» من الإدارة الأميركية التدخل لدى «الاتحاد الأوروبي» للحصول على تفاصيل قرض بقيمة 3 مليارات يورو منحه «بنك الاستثمار الأوروبي» شركةَ «إيرباص»...

«الشرق الأوسط» (فارنبورو (إنجلترا))
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية في العلا (صندوق الاستثمارات العامة)
الاقتصاد

شركة الطائرات المروحية السعودية تطلب 11 ناقلة إضافية من «ليوناردو»

عززت شركة الطائرات المروحية السعودية أسطولها بطلب 11 مروحية من «ليوناردو» لدعم التوسع وخطط تطوير قطاع الطيران في السعودية.

«الشرق الأوسط» (فارنبورو (المملكة المتحدة))