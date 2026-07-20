«طيران الرياض» يعلن شراء 6 طائرات «إيرباص» إضافية

أعلن «طيران الرياض» خلال «معرض فارنبره الدولي للطيران 2026» تفعيل حقوق شراء 6 طائرات إضافية من طراز «إيرباص 1000 - إيه 350»، ليرتفع إجمالي طلباته المؤكدة من هذا الطراز إلى 31 طائرة، في خطوة تدعم خططه للتوسع في الرحلات طويلة المدى.

وقال الناقل الوطني الجديد للمملكة، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إن هذه الطائرات ستشكل جزءاً أساسياً من أسطوله المخصص للرحلات بعيدة المدى، بما يعزز قدرته على ربط الرياض بوجهات رئيسة في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية.

وأضاف أن إجمالي طلباته من شركة «إيرباص» بلغ 91 طائرة، منها 60 طائرة من طراز «إيه 321»، مع احتفاظه بحقوق شراء 19 طائرة إضافية من طراز «إيه 350» لدعم خططه المستقبلية.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «طيران الرياض»، إن الصفقة تعكس ثقة الشركة باستراتيجية النمو طويلة المدى، مشيراً إلى أن طائرة «1000 - إيه 350» توفر كفاءة تشغيلية، ومدى أطول، وتجربة سفر متطورة، تدعم التوسع الدولي للناقلة.

من جانبه، قال بينوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص»، إن قرار «طيران الرياض» توسيع طلبياته من الطراز يؤكد ثقته بقدرات الطائرة وكفاءتها التشغيلية.

ويأتي الإعلان بعد إطلاق أولى الرحلات التجارية المنتظمة للناقلة بين الرياض ولندن في يونيو (حزيران) الماضي. ويشغل «طيران الرياض» حالياً رحلات إلى 6 وجهات تشمل لندن والقاهرة ودبي وجدة وملقا ومدريد، كما فتح الحجوزات إلى مانشستر ودكا وكوالالمبور ومومباي.

وأوضح الناقل أن طائرات «1000 - إيه 350» ستسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بطائرات الجيل السابق عريضة البدن، في إطار استراتيجية الاستدامة التي يتبناها.

ويتوقع «طيران الرياض» أن يسهم توسع عملياته في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بحلول عام 2030.