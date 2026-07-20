استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الشركات تتوقع تباطؤ نمو الأسعار والأجور

أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي نُشر يوم الاثنين، أن شركات منطقة اليورو تتوقع تباطؤاً في نمو أسعار البيع والأجور خلال الفترة المقبلة، ما يعزز مؤشرات على أن الارتفاع الأخير في التضخم، الناجم عن صعود أسعار الطاقة، لم يتحول بعد إلى موجة من التأثيرات السعرية الثانوية.

ويقترب التضخم حالياً من مستوى 3 في المائة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، متجاوزاً بشكل واضح هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ويخشى صناع السياسات من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى ترسيخ توقعات التضخم، ودفع العمال إلى المطالبة بزيادات أكبر في الأجور، بما قد يغذي دوامة تضخمية يصعب احتواؤها، وفق «رويترز».

وقال البنك المركزي الأوروبي في استطلاعه بشأن حصول الشركات على التمويل: «في المتوسط، تتوقع الشركات ارتفاعاً أكثر اعتدالاً في أسعار البيع، وتكاليف المدخلات غير المرتبطة بالعمالة، وتوقعات الأجور خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».

وتوقعت أكثر من 5 آلاف شركة شاركت في الاستطلاع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 3.2 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بـ3.5 في المائة في الاستطلاع السابق قبل 3 أشهر. كما توقعت ارتفاع تكاليف المدخلات غير المرتبطة بالعمالة، بما فيها الطاقة، بنسبة 5.2 في المائة، مقابل 5.8 في المائة سابقاً.

وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الشركات لنمو الأجور إلى 2.5 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بـ2.8 في المائة في الربع السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي التي ستشكل أحد المدخلات المهمة لصناع السياسات خلال اجتماعهم المقبل لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس.

أما توقعات التضخم لدى الشركات فلم تشهد تغيراً يُذكر؛ إذ استقرت توقعات التضخم للعام المقبل ولثلاث سنوات عند 3 في المائة، في حين ارتفعت التوقعات لخمس سنوات إلى 3.1 في المائة من 3 في المائة في الاستطلاع السابق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عزَّز رهانات الأسواق على إمكانية رفع سعر الفائدة على الودائع، البالغ حالياً 2.25 في المائة، مرة أخرى في سبتمبر (أيلول).