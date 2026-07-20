قادة غرب أفريقيا يقرون مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

وقَّع قادة دول غرب أفريقيا، يوم الأحد، اتفاقية تقر إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المنعقدة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

ويمتد «خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب» على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر، حيث يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي لأفريقيا، لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل ربطه بخط أنابيب المغارب-أوروبا.

وقال رئيس مجموعة «إيكواس»، جوليوس معادا بيو: «لقد وقعنا بالفعل اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب أفريقيا والمغرب... لا تفاجأوا عندما يصلكم الغاز».

وأفاد بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب وشريكة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) بأن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.

كما يسعى المشروع إلى «تعزيز تكامل أسواق الطاقة الأفريقية وخلق ممر تنموي جديد يربط غرب أفريقيا والساحل والمغرب وأوروبا».

وأضاف البيان أن الخطوات المقبلة تتضمن تأسيس «شركة مشروع» يكون مقرها في الدار البيضاء، وهيئة حوكمة مقرها في أبوجا، وذلك قبل استقطاب المستثمرين واتخاذ قرار الاستثمار النهائي. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء في عام 2028، على أن تُستهدف أولى شحنات تسليم الغاز بحلول عام 2031، وفقاً لمصدر في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

يُذكر أن هذا المشروع، الذي تم اقتراحه لأول مرة خلال زيارة الملك العاهل المغربي محمد السادس إلى أبوجا في عام 2016، تُقدر تكلفته بنحو 27 مليار دولار. وقد تعززت جهود إحيائه جزئياً عقب قرار الجزائر في عام 2022 بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر.