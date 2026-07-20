الدولار يتراجع مع تحسن شهية المخاطرة رغم تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

تراجع الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مع تحسن ثقة المستثمرين، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام بدأت بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، والذي أدَّى إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 100.69 نقطة، بعدما سجل ثلاثة أيام متتالية من المكاسب أمام معظم العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1444 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار، مع استعداد أندي بيرنهام لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء البريطانية.

واستقر الدولار الأميركي أمام الين الياباني عند 162.335 ين، في ظل ضعف أحجام التداول بسبب عطلة «يوم البحار» في اليابان، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6996 دولار أميركي، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.5858 دولار أميركي.

وقالت فابيان ييب، محللة الأسواق لدى «آي جي»: «يتجه المشترون إلى دعم بعض العملات الأعلى مخاطرة. نشهد تعافياً في عملات مثل الدولار الأسترالي، كما اكتسب الجنيه الإسترليني بعض القوة. الأمر لا يتعلق بضعف الدولار بقدر ما يعكس تحسن الدعم للعملات الأخرى».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 في المائة إلى 90.37 دولار للبرميل، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، بدء ليلة تاسعة متتالية من الضربات ضد إيران، عقب إعلانها في وقت سابق مقتل اثنين على الأقل من أفراد الجيش الأميركي في الأردن.

وأمام اليوان الصيني، تراجع الدولار الأميركي 0.1 في المائة إلى 6.772 يوان في التعاملات الخارجية، بعدما أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير للشهر الرابع عشر على التوالي، بما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق.

ولا تزال الأسواق تتوقع أن يبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 29 يوليو (تموز)، إذ تشير عقود الأموال الفيدرالية الآجلة إلى احتمال يبلغ 85.6 في المائة لتثبيت الفائدة، مقارنة مع 61.5 في المائة قبل شهر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، قد انضمت يوم الجمعة إلى عدد متزايد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرون أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع لكبح التضخم المستمر، مما يمهد لنقاش محتدم خلال الاجتماع المقبل، مع احتمال ظهور آراء معارضة في ثاني اجتماع يرأسه رئيس المجلس كيفين وارش.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة «بتكوين» 0.2 في المائة إلى 64637.89 دولار، بينما صعدت عملة «إيثر» 0.4 في المائة إلى 1872.71 دولار.