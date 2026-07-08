النفط يرتفع أكثر من 5 % بعد إعلان ترمب انتهاء وقف النار مع إيران

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5 في المائة خلال جلسة الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، عقب هجمات جديدة بين البلدين.
وشنت إيران والولايات المتحدة هجمات متبادلة وأعادت واشنطن فرض عقوبات على مبيعات طهران من النفط، مما فاقم المخاوف من تعثر اتفاق وقف إطلاق النار الهش بينهما وتعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط مجددا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 6.3 في المائة لتصل إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.3 في المائة ليصل إلى 74.81 دولار للبرميل. وارتفع المؤشران بنحو 3 في المائة في يوم الثلاثاء بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح ببيع النفط الخام الإيراني. وقال محللو السلع الأولية لدى (آي.إن.جي) الأربعاء: «على الرغم من أن الإلغاء لا يغير ديناميكيات سوق النفط بشكل جذري، إلا أنه مهم من منظور المعنويات. فهو يزيد من خطر انهيار الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران».