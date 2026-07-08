النفط يرتفع نحو 2 % مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، الأربعاء، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على إيران وأعادت فرض عقوبات على مبيعات النفط الخام الإيرانية، في تطور أثار مخاوف من انهيار الهدنة الهشة بين الجانبين وعودة الاضطرابات إلى إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 75.54 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.37 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 71.81 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات الجوية استهدفت مواقع إيرانية رداً على هجمات نسبت إلى طهران ضد ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، في حين ألغت واشنطن الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني، وهو ما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة خلال جلسة الثلاثاء.

وقال سول كافونيك، رئيس الأبحاث لدى «إم إس تي ماركي»، إن التطورات الأخيرة تذكر الأسواق بـ«الهشاشة المستمرة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز»، مضيفاً أن استمرار التوتر وتراجع حركة السفن إلى أقل من 50 في المائة من مستوياتها قبل الحرب قد يؤديان إلى قيود على الإمدادات تدعم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى مستويات ما قبل الحرب عقب توقيع اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، مع توقعات بعودة كميات كبيرة من الإمدادات الشرق أوسطية إلى الأسواق، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تكوين مراكز كبيرة تراهن على انخفاض الأسعار.

وفي أحدث التطورات الأمنية، اتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت ناقلات تجارية، بما في ذلك ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية أصيبت بطائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق داخل غرفة المحركات، رغم أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

كما أفادت مصادر أمنية بحرية بتعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل سلطنة عُمان، بينما لم تتضح أسباب الحادث على الفور.

وأعادت هذه الهجمات المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط) ما يعادل نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية. وتشير التقارير إلى أن إيران طلبت من السفن استخدام مسار أقرب إلى سواحلها بدلاً من المسار القريب من سلطنة عُمان، في حين تؤكد الولايات المتحدة ضرورة بقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسعار دعماً إضافياً من مؤشرات على تراجع الإمدادات الأميركية، إذ أظهرت بيانات نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تراجعها بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو (تموز).