الذهب يتراجع مع ترقب محضر «الفيدرالي» لاستشراف مسار السياسة النقدية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو (حزيران)، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات رئيسه الجديد كيفين وارش في السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4138.32 دولار للأوقية، بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4149.90 دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية لدى شركة «إيه بي سي ريفاينري»، إن تحركات الذهب تمثل امتداداً لما شهدته السوق الأسبوع الماضي، مع تكوين مستوى دعم واستقرار نسبي للأسعار، بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على صورة أوضح بشأن توجهاته قصيرة الأجل في سياسة أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يُنشر، الأربعاء، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد يومي 16 و17 يونيو.

وشهد الاجتماع الأول لوارش بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي حذف الإشارات إلى المسار المتوقع لتعديلات أسعار الفائدة، انطلاقاً من أن تقديم توجيهات مسبقة قد يقلل من مرونة البنك المركزي في الاستجابة للتطورات الاقتصادية الجديدة.

في المقابل، رأى عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، الاثنين، أن هذه التوجيهات قد تكون «أداة قيّمة» تُسرّع تأثير السياسة النقدية في الظروف المناسبة.

وكان الذهب قد تراجع بأكثر من 25 في المائة عن مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق من العام، بعدما أثارت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران مخاوف من ارتفاع التضخم، وهو ما دعم الدولار وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

إلا أن المعدن النفيس سجل، الاثنين، أعلى مستوى له في أسبوعين، مستفيداً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي خفف بعض المخاوف التضخمية، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، مما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن تشديد السياسة النقدية على المدى القريب.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ نحو 56 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأكثر من 60 في المائة قبل صدور بيانات الوظائف، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للفائدة.

وفي تطور آخر، أطلقت هونغ كونغ، الثلاثاء، نظاماً مركزياً لتسوية معاملات الذهب، كما استأنفت تداول العقود الآجلة للمعدن النفيس، في إطار مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لاحتياطيات الذهب.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 61.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1629.46 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1272.85 دولار للأوقية.