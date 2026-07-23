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الاقتصاد

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
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الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما تراجعت قليلاً من أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة، في وقت عزز فيه تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في الجلسة السابقة مستوى 4165.87 دولار، وهو الأعلى منذ 7 يوليو (تموز).

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4134.60 دولار للأوقية.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث لدى «إندوس إند سيكيوريتيز»: «تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يحد من مكاسب الذهب رغم تراجع الدولار».

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، في حين استهدف الحوثيون ناقلات نفط في البحر الأحمر.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في 17 شهراً، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء الضغوط التضخمية وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم أن أسواق العقود الآجلة لا تزال تتوقع تنفيذ رفع واحد على الأقل قبل نهاية العام.

وتشير تسعيرات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى احتمال يبلغ 77 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول).

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً في جاذبية الذهب، لأنه لا يدر عائداً.

وفي أوروبا، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها في سبتمبر.

أما بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 59.90 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1656.24 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1301.25 دولار للأوقية.

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