الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

ارتفع الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له في خمسة أسابيع، بعدما خفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، في أعقاب صدور بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقَّع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 4165.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له، منذ 23 يونيو (حزيران). كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب)، بنسبة 1.3 في المائة، إلى 4178.50 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 2.2 في المائة، وهي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار)، بعدما ساهمت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف بشأن استمرار التضخم واحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل تراجع أسبوعي، مما يعزِّز جاذبية الذهب المقوّم بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «ما نشهده هو تراجع في توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي خلال ما تبقى من هذا العام، وكذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ضعف بيانات سوق العمل التي صدرت أمس».

وأضاف أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهو مستوى يقل بكثير عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، البالغة 110 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش»، يتوقع المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 54 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بنحو 66 في المائة قبل صدور بيانات الوظائف.

وعادةً ما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً؛ إذ تزيد من جاذبية الأصول المدرة للدخل.

وأشار وونغ إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة لم تتلاشَ بالكامل، محذراً من أن الذهب قد يتعرض لضغوط خلال وقت لاحق من العام، مع إمكانية تراجع أسعاره إلى نحو 3500 دولار للأونصة.

وفي سياق متصل، أفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية استأنفت شراء الذهب خلال مايو؛ إذ أظهرت أحدث البيانات المعلَنة زيادة صافي الاحتياطيات الرسمية، بمقدار 41 طناً، خلال الشهر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة إلى 62.28 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2.4 في المائة إلى 1655.15 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1278.89 دولار للأونصة. واقتربت المعادن الثلاثة من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وتتجه جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.