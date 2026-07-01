اليابان تؤكد فاعلية التدخل لحماية العملة ودعم واشنطن

قال كبير مسؤولي العملة في اليابان إن تدخل البلاد في سوق العملة قبل شهرين لدعم الين كان فعالاً، وإن بعض المسؤولين الأميركيين دعموا طوكيو في ذلك الوقت. وقال أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، في مقابلة مع «بلومبرغ»: «بالنظر إلى كيفية تحرك السوق بعد ذلك، أعتقد أنه كان له معنى واضح». وقال ميمورا إنه لم يكن على علم بأي تعليقات من الولايات المتحدة تظهر أن السلطات الأميركية أعربت عن عدم موافقتها على التدخل الياباني، وأنه «إذا كان هناك أي شيء، فقد كانت هناك بالفعل تعليقات أكثر دعماً»، وفقاً للتقرير. وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار بعد ارتفاع حاد في عائدات سندات الخزانة، ودفع الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً يوم الأربعاء، حيث استعد المتداولون لتقرير وظائف أميركي حاسم، وزادوا من رهاناتهم على رفع وشيك لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 162.84 ين خلال الجلسة الآسيوية، متجاوزاً بكثير المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل قبل بضعة أشهر لدعم العملة المتعثرة. وكان آخر سعر له 162.67 ين. وأثار هذا الارتفاع التهديدات المعتادة بالتدخل من طوكيو، على الرغم من أن السلطات تبدو مترددة في اتخاذ أي إجراء، بعد أن أنفقت ما يقرب من 12 تريليون ين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) دون تحقيق تأثير يُذكر على المدى الطويل. وأشار تيم بيكر، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «دويتشه بنك»، إلى أن التحرك الأخير كان مرتبطاً بقوة الدولار أكثر من ضعف الين، حيث ظل الين مستقراً بشكل عام مقابل العملات الرئيسية الأخرى لعدة أشهر. وأضاف أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد أفاد اليابان بشكل كبير بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، في حين اتسعت هوامش العائد الحقيقي بشكل طفيف لصالح الين. وقال بيكر: «النتيجة هي أن نموذج القيمة العادلة لدينا قد انخفض بشكل مطرد، ويستقر الآن في حدود 150 يناً للدولار. قد يكتفي صنّاع السياسات في اليابان بالانتظار على أمل توقف قوة الدولار، لذلك نعتقد أن ضعف الين سيكون محدوداً من الآن فصاعداً».

ومن جانبه، قال تشيدو نارايانان، رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ويلز فارغو»، مشيراً إلى احتمالية تدخل آخر: «نعتقد أننا قريبون من اتخاذ إجراء محتمل». وأضاف: «نحن عند مستويات حاسمة، ليس بالضرورة من حيث مستوى سعري محدد، ولكن عند مستويات قد تحتاج فيها وزارة المالية إلى التدخل للحفاظ على مصداقيتها». ويرى المتداولون أن العطلة الرسمية الأميركية المقبلة يوم الجمعة فرصة سانحة لطوكيو لشراء الين، حيث إن انخفاض السيولة قد يُضخّم تأثير أي تدخل.