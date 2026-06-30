إطلاق ملتقى «سيليكت - البحر الأحمر» للاستدامة... والسعودية تطرح أول أرصدة كربونية محليّة هذا العام

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية ومجموعة «تداول» السعودية، إطلاق ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر»، في نسخته الأولى المخصصة للاستدامة، وذلك خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج «تداول» بالرياض، بحضور نخبة من المسؤولين في قطاعات أسواق المال والاستدامة والشركات.

وسيجمع «سيليكت - البحر الأحمر»، الذي تنظمه مجموعة «تداول» السعودية بالشراكة مع «سوق الكربون الطوعي»، نخبةً من المستثمرين والشركات وصُنّاع السياسات والمشاركين في الأسواق ورواد الاستدامة؛ لاستكشاف فرص التكامل المتنامية بين أسواق رأس المال، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون.

وضمن أعمال ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر»، ستستضيف «سوق الكربون الطوعي» الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية عبر منصتها في وقت لاحق من هذا العام، الذي يمثل محطةً بارزة في مسيرة تطوير «سوق الكربون الطوعي» بالمملكة، من خلال طرح أرصدة كربون سعودية المنشأ في السوق، ناتجة عن مشروعات نُفذت داخل المملكة.

مشروعات الكربون السعودية

وتشهد المملكة تقدماً ملحوظاً في تطوير قاعدة قوية من مشروعات الكربون التي تنفَّذ على أرض الواقع، حيث يجري العمل على تطوير أكثر من 30 مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة لإصدار أرصدة كربون سعودية المنشأ خلال السنوات المقبلة.

ويعكس ذلك تنامي مشاركة مطوري المشروعات العالميين والجهات المحلية في تنفيذ مشروعات تُسهم في إصدار أرصدة الكربون، بما يشمل الحلول القائمة على الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية، وكثيراً من تقنيات إزالة الكربون المبتكرة الأخرى.

وشهد الإعلان توقيع أكثر من 30 شركة مذكرات تفاهم مع «سوق الكربون الطوعي»، أعربت من خلالها عن نيتها المشاركة في الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية.

ونوه الرئيس التنفيذي لـ«سوق الكربون الطوعي»، فادي سعادة، بالشراكة مع مجموعة «تداول» السعودية لإطلاق ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر 2026» في أول نسخة مخصصة للاستدامة؛ بما يسهم في ترسيخ حضور تمويل المناخ وأسواق الكربون ضمن الحوار بشأن أسواق رأس المال في المملكة.

بناء الشراكات

وأشار إلى أن الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية «سيمثل على منصة (سوق الكربون الطوعي) محطةً فارقة للسوق السعودية، تعكس ما تحقق من تقدم في تطوير أرصدة كربون سعودية المنشأ، وبناء منظومة موثوقة لسوق الكربون».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية عضو مجلس الإدارة في شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، المهندس خالد الحصان، أن تأسيس «ملتقى الأسواق المالية» جاء «ليجمع المؤسسات والقيادات التي تسهم في تطوير مستقبل أسواق المال، حيث يأتي مع ازدياد أهمية الاستدامة بالنسبة إلى المستثمرين والشركات والاقتصادات حول العالم». وبين أن ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - البحر الأحمر 2026»، سيمثل «منصة للحوار وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التي ستسهم في تشكيل مستقبل التمويل المستدام، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً متنامياً للاستثمار وتطوير الأسواق المالية».