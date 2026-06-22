الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتعوض جانباً من خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مستفيدة من تراجع أسعار النفط عقب إعلان إيران إحراز تقدم في محادثات السلام مع الولايات المتحدة. إلا أن توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية حدّت من مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 4197.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته منذ 11 يونيو (حزيران). في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4215.90 دولار للأوقية.

وجاء التحسن في معنويات الأسواق بعدما اختتم مسؤولون أميركيون وإيرانيون كبار الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، حيث أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفق قناة «برس تي في»، إحراز «تقدم جيد» في المفاوضات.

كما أفاد بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اللتين اضطلعتا بدور الوساطة، بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة «ماريكس»: «الوضع في سويسرا يبدو مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل ساعات، حين كانت الخلافات تطغى على المحادثات، أما الآن فيبدو أن الجانبين يحرزان بعض التقدم».

وأضاف: «من المرجح أن تبقى الأسواق تتحرك وفق تطورات المشهد الجيوسياسي لبعض الوقت، لكن الأوضاع لا تزال متقلبة، وربما يكون من الأفضل مراقبة التطورات من دون التسرع في اتخاذ مواقف».

وتراجعت عقود خام برنت بأكثر من 1 في المائة عقب الإعلان عن التقدم في المحادثات، وهو ما خفف المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة. وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تغذية التضخم وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وفي المقابل، استمرت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في الحد من جاذبية المعدن النفيس، بعدما ركز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي على مخاطر التضخم، من دون تقديم مؤشرات توحي بتراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية.

ويعتقد تسعة من أصل 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة سيكون ضرورياً خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين باتوا يرجحون بنسبة 89 في المائة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 61 في المائة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المائة إلى 66.10 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1667.97 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1270.41 دولار للأوقية.