محضر بنك كوريا يعكس توجهات لرفع الفائدة في ظل ضغوط التضخم

أظهر محضر اجتماع بنك كوريا المركزي الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الثلاثاء أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته يرون ضرورة استعداد صناع السياسات للاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية قريباً، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وقوة أداء الصادرات.

وكان خمسة من أصل سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد صوّتوا في 28 مايو (أيار) للإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، في حين أيد عضوان رفعه بمقدار 25 نقطة أساس، وفق «رويترز».

وقال أحد الأعضاء الذين صوّتوا لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس: «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بصراع الشرق الأوسط، فإن من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل مستوى النمو المحتمل».

وأضاف أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف العملات وأسعار النفط مرشحة للاستمرار والتراكم في المرحلة الحالية.

ولم يتضمن محضر الاجتماع سوى مداخلات الأعضاء المعارضين.

وتأتي النبرة المتشددة في محضر بنك كوريا متماشية مع اتجاه عالمي أوسع نحو تشديد السياسة النقدية، إذ أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35 في المائة يوم الثلاثاء، بينما رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1 في المائة لمواجهة الضغوط التضخمية، في حين اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة مماثلة.

وفي هذا السياق، صرّح محافظ بنك كوريا شين هيون سونغ في 12 يونيو (حزيران) بأن من الضروري رفع أسعار الفائدة «في الوقت المناسب»، في ظل توقع استمرار تجاوز التضخم لمستهدف 2 في المائة لفترة ممتدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 16 يوليو (تموز)، فيما أظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين في مايو أن نحو ثلثي المشاركين يتوقعون رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).