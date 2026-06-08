العقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» ترتفع مع تعافي أسهم الرقائق

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، يوم الاثنين، مع استقرار أسهم شركات صناعة الرقائق، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، رغم استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت أسهم «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكرون تكنولوجي» بين 1.5 في المائة و3.9 في المائة، قبل افتتاح السوق، لتُعوّض جزءاً من خسائر حادة تكبدتها يوم الجمعة، والتي محَت نحو تريليون دولار من القيمة السوقية لقطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

جاءت موجة البيع الأخيرة في ظل مخاوف من وتيرة النمو السريع للقطاع، إلى جانب نتائج مخيِّبة للآمال من «برودكوم»، الأسبوع الماضي، فضلاً عن توقعات بتشديد السياسة النقدية، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح، بعد مكاسب قوية خلال العام.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «لا نتوقع أن يفقد المستثمرون ثقتهم في آفاق الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «على الرغم من الضغوط الأخيرة على أسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف من المبالغة في التقييمات، فإن الأساسيات التشغيلية لا تزال قوية».

وبحلول الساعة 6:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.75 نقطة أو 0.35 في المائة، بينما صعدت عقود «ناسداك 100» بمقدار 200.75 نقطة أو 0.69 في المائة، في حين تراجع «داو جونز» 47 نقطة أو 0.09 في المائة.

وأسهمت بيانات الوظائف الأميركية القوية، لشهر مايو (أيار) الماضي، في الضغط على الأسواق، يوم الجمعة، مع زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة، هذا العام. وتشير تسعيرات العقود الآجلة للفائدة إلى احتمال بنسبة 42 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق أداة «فيد ووتش».

ومن المنتظر أن يوفر تقرير أسعار المستهلكين لشهر مايو، الصادر يوم الأربعاء، مؤشرات إضافية حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في إيران على التضخم.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 4 في المائة لتتجاوز 95 دولاراً للبرميل، مع تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان، ما قلّص الآمال بتهدئة سريعة للصراع.

وتراجعت أسهم شركات الطيران الأميركية، ومنها «ساوث ويست إيرلاينز»، بنحو 2.4 في المائة، مع تصاعد مخاوف ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة صعود أسعار النفط.

في المقابل، ارتفع سهم «مارفيل تكنولوجي» 6.6 في المائة قبل الافتتاح، مع اقتراب انضمامه إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، في 22 يونيو (حزيران)، كما صعد سهم «إيلي ليلي» 4.1 في المائة، بعد نتائج إيجابية لتجارب دواء السمنة الجديد «ريتاتروتيد»، الذي أظهر فوائد في خفض الوزن وتخفيف أعراض انقطاع النفس النومي وآلام الركبة.