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العالم العربي شمال افريقيا

الجزائر: وفاة 6 أشخاص في حرائق الغابات

فرق الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد النيران وحماية السكان والممتلكات

إطفائي يحاول إخماد النيران التي اندلعت بحقول خارج بلدة الهاشمية (أ.ف.ب)
إطفائي يحاول إخماد النيران التي اندلعت بحقول خارج بلدة الهاشمية (أ.ف.ب)
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الجزائر: وفاة 6 أشخاص في حرائق الغابات

إطفائي يحاول إخماد النيران التي اندلعت بحقول خارج بلدة الهاشمية (أ.ف.ب)
إطفائي يحاول إخماد النيران التي اندلعت بحقول خارج بلدة الهاشمية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وفاة ستة أشخاص جرّاء حرائق الغابات، التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد، خلال الأيام الأخيرة، في حين تُواصل السلطات عمليات إخماد النيران والحد من انتشارها. ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الوزارة، في بيان، إنها وجّهت الولاة بالشروع في عملية إحصاء وجرد شامل للخسائر الناجمة عن الحرائق، تمهيداً لتعويض المتضررين، وذلك استناداً إلى تقارير تُعدّها لجان ولائية مكلفة بإجراء تحقيقات ميدانية.

وتُواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات، بدعم من وسائل جوية تشمل طائرات ومروحيات، في ظل استمرار اندلاع حرائق طالت غابات ومحاصيل زراعية في عدد من المناطق.

وتشهد الجزائر، كما هي الحال في عدد من بلدان حوض البحر المتوسط، حرائق غابات متكررة، خلال فصل الصيف، تتفاقم بفعل موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة والرياح، في حين تعلن السلطات سنوياً حالة تعبئة لمواجهة الحرائق، والحد من خسائرها البشرية والمادية.

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