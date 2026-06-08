«سيتي غروب» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق 8 آلاف نقطة

أصبحت «سيتي غروب» أحدث مؤسسة وساطة في «وول ستريت» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026 إلى ما فوق مستوى 8000 نقطة، مشيرة إلى مرونة أرباح الشركات والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي. كان المؤشر القياسي قد ارتفع بنحو 8 في المائة، منذ بداية العام، لكنه تراجع، بشكل حاد، يوم الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي جاءت أقوى من المتوقع.

ورفعت الشركة هدفها للمؤشر إلى 8100 نقطة، من 7700 نقطة، ما يشير إلى إمكانية صعود تُقارب 10 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأخير، وفق «رويترز».

كما رفعت «سيتي» توقعاتها لأرباح السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 350 دولاراً لعام 2026، مقارنة بـ320 دولاراً في تقديراتها السابقة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2025، وقدمت هدفاً أولياً عند 400 دولار لعام 2027. وتنضم بذلك إلى موجة من التوقعات المتفائلة التي ترى أن زخم الذكاء الاصطناعي وقوة أرباح الشركات قد يعوّضان الضغوط التضخمية ومخاطر سلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، على المدى القريب.

وقالت «سيتي»، في مذكرة بتاريخ 5 يونيو (حزيران) الحالي: «لدينا ثقة عالية باستمرار تجاوز الأرباح التوقعات حتى نهاية العام».

لكن البنك حذّر، في المقابل، من أن «استمرار النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي بعد عام 2027 لا يزال سؤالاً رئيسياً مفتوحاً».

وأضاف: «نرى أن هذه ليست دورة تقليدية، بل أقرب إلى دورة استثنائية في الإنفاق الرأسمالي، ما يزيد العبء على نمو الأرباح والتوقعات المرتبطة بها، وبالتالي على تحركات المؤشر».

وأشار محللو الاستراتيجيات في «سيتي» إلى أنه رغم توقع توسع منظومات الذكاء الاصطناعي لتشمل قطاعات خارج التكنولوجيا، فإن التركيز سيتحول، في النهاية، إلى قدرة الشركات الأميركية على تحقيق مكاسب الإنتاجية، التي يَعِد بها الذكاء الاصطناعي بعد 2027.

واختتموا بالقول: «بعد ذلك، ينبغي الاعتراف بأن أي تباطؤ، إن لم يكن انخفاضاً، في الإنفاق سيؤدي، في النهاية، إلى تأثير سلبي على أسواق الأسهم، لكن هذا السيناريو ليس مطروحاً حالياً».