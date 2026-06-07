بغداد تشكِّل فريقاً لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرة

كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن تشكيل فريق عمل تخصصي يتولى حالياً صياغة ومناقشة مسودة اتفاقية استراتيجية جديدة مع الجانب التركي لتنظيم عملية نقل النفط، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء صلاحية الاتفاقية التاريخية المبرمة بين البلدين.

وفي تصريحات خاصة لشبكة «رووداو» الإعلامية، أكَّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم فرهود الركابي، أن الجهود المشتركة مستمرة للتوصل إلى صيغة نهائية، قائلاً: «العمل على إعداد الاتفاقية الجديدة يسير بشكل متواصل، وقد شكَّلت الوزارة فريقاً فنياً لمناقشة كافة البنود المقترحة في المسودة المشتركة».

وأشار الركابي إلى أن بغداد وأنقرة عقدتا سلسلة من الاجتماعات الثنائية الفعَّالة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات متبادلة، مؤكداً أنه من المقرر عقد جولات مباحثات إضافية خلال الفترة المقبلة، ومشدداً في الوقت ذاته على ثقة الجانبين في التوصل إلى اتفاق رسمي شامل قبل الموعد النهائي المحدد.

وتكتسب هذه المباحثات صبغة استعجالية، كونها تأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء العمل بالاتفاقية النفطية الحالية والمقرر في 27 يوليو (تموز) المقبل.

وكانت الحكومة التركية قد مهَّدت لهذه الخطوة في 21 يوليو 2025، عقب نشر مرسوم رئاسي مهَّد له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الجريدة الرسمية، يقضي بإنهاء العمل بالاتفاقية النفطية الأساسية الموقَّعة بين البلدين منذ عام 1973 (والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1975)، بما تشمله من بروتوكولات ومذكرات تفاهم ملحقة، بحلول التاريخ المذكور في يوليو المقبل؛ مما يضع البلدين أمام ضرورة إقرار إطار قانوني واقتصادي جديد لضمان استدامة تدفقات الطاقة عبر الحدود.