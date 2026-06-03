«أرامكو»: أزمة النفط الحالية تعرّي ضعف الاستثمار العالمي في تكرير الخام

أكد نائب الرئيس لتحليل الأسواق والاستدامة في شركة «أرامكو السعودية»، مصعب الملا، أن أزمة معروض النفط الخانقة التي تشهدها الأسواق حالياً تعكس بوضوح حجم نقص الاستثمارات الهيكلية في قطاع تكرير النفط العالمي، خاصة مع استمرار مرونة وقوة مستويات الطلب.
وأوضح الملا، خلال مشاركته في مؤشر «إس آند بي غلوبال» لبترول وغاز الشرق الأوسط المنعقد في لندن، أن صناعة الطاقة شهدت إغلاق نحو 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة التكريرية العالمية بين عامي 2020 و2023. وأضاف قائلاً: «نُدرك اليوم أنه لو كانت تلك المصافي قيد التشغيل والخدمة، لأسهمت بكل تأكيد في تخفيف وتخفيض حدة التداعيات العنيفة للأزمة الراهنة»، وفق «رويترز».
وتأتي تحذيرات «أرامكو» في وقت حرج لأسواق الطاقة العالمية؛ حيث تسببت الحرب الدائرة في إيران، والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل طهران وما تلاه من حصار بحري فرضته الولايات المتحدة، في حجب وشطب نحو 14 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط القادمة من منتجي الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية؛ ما دفع بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.