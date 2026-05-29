«فوكسكون» التايوانية تبدي ثقة قوية في نموها المستقبلي بدفع من الذكاء الاصطناعي

قال يونغ ليو، رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مُصنّع إلكترونيات تعاقدي في العالم، إن الشركة تنظر بثقة كبيرة إلى آفاق نموها المستقبلي، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ليو، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في نيو تايبيه، أن نمط التباطؤ الموسمي التقليدي في منتصف العام لدى موردي التكنولوجيا لم يعد قائماً، معرباً عن تفاؤله بأداء قوي في النصف الثاني من العام، وفق «رويترز».

وأضاف: «ما لم يحدث حدث استثنائي غير متوقع - وهو أمر لم أشهده ولا توجد مؤشرات عليه حالياً - فإن النصف الثاني يبدو واعداً للغاية بناءً على المعطيات الحالية».

وأشار إلى أن استثمارات كبرى شركات الحوسبة السحابية في الذكاء الاصطناعي تتجاوز 700 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بارتفاعها إلى تريليون دولار في العام المقبل.

وقال ليو: «إن إنفاقهم الرأسمالي هو سوقنا المباشر، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في زخم النمو المستقبلي».

وتُعد «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، أكبر مُصنّع لخوادم شركة «إنفيديا» ومجمّعاً رئيسياً لهواتف «آيفون» التابعة لشركة «أبل». وكانت الشركة قد أعلنت هذا الشهر عن ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 19 في المائة، متجاوزة توقعات السوق.

وفيما يتعلق بنقص رقائق الذاكرة عالمياً، أشار ليو إلى أن بعض العملاء في الفئة العليا تأثروا بشكل محدود، مؤكداً أن التأثير الإجمالي لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف: «إذا تأثر سوق الفئة العليا، فسيشعر به العالم بأسره، ونأمل ألا يحدث ذلك. حتى الآن، يبقى التأثير محدوداً حتى نهاية العام».

كما أعلنت الشركة، المعروفة رسمياً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، أنها تتوقع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنسبة 30 في المائة هذا العام ليصل إلى 174 مليار دولار تايواني (نحو 5.6 مليار دولار أميركي)، في إطار توسعها في إنتاج خوادم الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم «فوكسكون» مرتفعة بنسبة 9.9 في المائة يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل الأسواق بعد توقعات إيجابية من شركة «دِل» في قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي، ما عزز معنويات المستثمرين.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 25 في المائة منذ بداية العام، إلا أن أداءها جاء أقل من المؤشر العام لسوق تايوان الذي سجل مكاسب تقارب 55 في المائة.