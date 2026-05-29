الاقتصاد الفرنسي ينكمش 0.1 % في الربع الأول متجاوزاً التقديرات الأولية

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، يوم الجمعة، انكماش الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف خلال الربع الأول، متجاوزاً القراءة الأولية التي أشارت إلى استقرار النمو عند صفر في المائة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بمتوسط توقعات استقصاء أجرته «رويترز» شمل 19 خبيراً اقتصادياً، التي رجحت استقرار النمو دون تغيير.

وأظهرت البيانات تراجع الصادرات بنسبة 3.5 في المائة بعد ارتفاعها 0.9 في المائة في الربع السابق، متأثرة بانخفاض شحنات قطاع الطيران، وفقاً للمعهد.

وأشار المعهد إلى أن وتيرة النمو في فرنسا، كما في معظم دول أوروبا، تأثرت خلال العام الماضي بسلسلة من الصدمات الخارجية، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الذي ضغط على الصادرات، إضافة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي رفعت أسعار النفط وأثرت سلباً على قطاع السياحة.

وارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021 في ذروة جائحة «كوفيد - 19».

وكان الاقتصاد الفرنسي قد أنهى عام 2025 بنمو معتدل، إلا أنه سجل توسعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، متجاوزاً التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة.

تسارع التضخم

كما أظهرت البيانات أن التضخم في فرنسا ارتفع خلال مايو (أيار) بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، رغم مجيئه أقل قليلاً من توقعات السوق.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2024، مقارنة بـ2.5 في المائة في أبريل (نيسان).

وجاء معدل التضخم المنسق، المستخدم للمقارنة مع دول منطقة اليورو، عند مستوى أقل قليلاً من توقعات «رويترز» التي شملت 19 محللاً، حيث بلغ متوسط التقديرات 2.9 في المائة ضمن نطاق تراوح بين 2.3 في المائة و3.1 في المائة.

وأوضح مكتب الإحصاء أن الارتفاع في مايو جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، لا سيما الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، المرتبط بالحرب الإيرانية، إلى بقية مكونات الأسعار.

وارتفع التضخم في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 2 في المائة مقابل 1.9 في المائة في أبريل، في حين تراجعت أسعار السلع المصنعة للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.6 في المائة.