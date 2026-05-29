تفاؤل بـ«هدنة أميركية إيرانية» يدعم مكاسب الأسواق الآسيوية

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدعومةً بتوقعات تفيد بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوماً.

وتراجعت أسعار النفط وسط تنامي التفاؤل بإمكانية احتواء الصراع، إلا أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، في ظل استمرار القيود الواسعة على الملاحة عبر مضيق هرمز. وحذر محللون من الإفراط في التفاؤل بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن تعافي إمدادات النفط قد يستغرق وقتاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف.

وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 65.814.96 نقطة، بعدما أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في طوكيو خلال مايو (أيار) ارتفع بوتيرة أبطأ من توقعات الاقتصاديين.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 2.3 في المائة إلى 8.369.81 نقطة، فيما يواصل المؤشران التداول قرب مستويات قياسية مرتفعة.

أما في هونغ كونغ، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.098.68 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.092.22 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1 في المائة إلى 8.681.80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.3 في المائة.

وكان مسؤول أميركي قد صرح بأن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا يوم الخميس إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولم تؤكد إيران الاتفاق رسمياً بعد، كما لا يزال الاتفاق المبدئي بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة إلى 91.97 دولار للبرميل، بعدما كان يتداول قرب 70 دولاراً في أواخر فبراير (شباط) قبل اندلاع الحرب.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.2 في المائة إلى 87.85 دولار للبرميل.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات إعادة فتح مضيق هرمز، إذ أوضح مسؤول أميركي أن الاتفاق المبدئي ينص صراحة على عدم فرض إيران رسوماً على السفن العابرة للمضيق، مقابل رفع الولايات المتحدة تدريجياً للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وكتب وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في بنك «آي إن جي»، أن سوق النفط يواصل تراجعه التدريجي وسط تنامي التفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.

وأضافا أن إعادة فتح المضيق قد توفر دعماً فورياً لسوق النفط مع استئناف حركة ناقلات الخام من الخليج العربي، إلا أن التعافي لا يزال غير مضمون.

وأشارا إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية ستكون على الأرجح تدريجية وليست فورية.

وفي وول ستريت، سجلت الأسهم الأميركية المزيد من المكاسب القياسية، يوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7563.63 نقطة.

كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بأقل من 0.1 في المائة إلى 50.668.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.9 في المائة إلى 26.917.47 نقطة.

وقفز سهم سلسلة متاجر الخصومات «دولار تري» بنسبة 17.9 في المائة بعد إعلان نتائج أرباح فاقت توقعات السوق، بينما ارتفع سهم سلسلة متاجر «كولز» بنسبة 20.6 في المائة عقب تسجيل نتائج أفضل من المتوقع.