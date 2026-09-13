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احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

اجتمع مع الإعلاميين قبل اتخاذ القرار وقال إن القطاع يتأثر بأحداث المنطقة

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات
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احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

فوجئ السوريون بقرار وزارة الطاقة السورية، الأحد، رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة، وذلك بعد ساعات قليلة من عقد وزير الطاقة محمد البشير اجتماعاً مغلقاً مع الإعلاميين حضرته (الشرق الأوسط) في مبنى وزارة الإعلام، تحدث فيه بصراحة صادمة عن أبرز التحديات التي تواجه واقع إنتاج واستهلاك المحروقات والطاقة في سوريا، وتأثرها بالأحداث الإقليمية والعالمية.

وأثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة، زادها هاجس انعكاس رفع أسعار المحروقات على تكاليف الحياة اليومية الصعبة.

وخرجت احتجاجات غاضبة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب، تطالب بإقالة وزير الطاقة، والتراجع عن القرار. وقام المحتجون في الحسكة بقطع طريق دير الزور / دمشق، كما شهدت منطقة الـ47 وبلدة الشدادي احتجاجات مماثلة، وتم قطع الطريق الدولي (M4) أمام عبور صهاريج النفط الخام.

وفي دير الزور تظاهر الأهالي في ناحية الكسرة وبلدة محيميدة بالريف الغربي وفي الطيانة بالريف الشرقي وجرة على الطرق بالإطارات المشتعلة، وفي الرقة شهدت بلدة شنان في الريف الجنوبي الشرقي احتجاجات غاضبة تخللها قطع للطرق وإشعال للإطارات، وقام شاب بسكب البنزين على جسده محاولاً إحراق نفسه وسط الجموع الغاضبة.

وفي السويداء شهدت مناطق في الريف الشمالي والغربي وقفات واعتصامات، تزامنت مع إغلاق طريق دمشق–السويداء بالإطارات المشتعلة، كما أعلن سائقو النقل الداخلي في حلب الاضراب احتجاجا على رفع الأسعار مطالبين برفع تعريفة النقل الداخلي.

احتجاجات وقطع للطرقات داخل مدينة الحسكة الأحد وريفها رداً على قرار رفع أسعار المحروقات (مواقع تواصل)

اجتماع مع إعلاميين

كان وزير الطاقة محمد البشير قد مهد، السبت، في اجتماع مع الإعلاميين منع فيه التصوير والتسجيل للقرار، بعرض واقع إنتاج واستهلاك الطاقة في سوريا، وقال إن ارتفاع النفط والمحروقات قد يستمر لمدة شهرين أو أكثر إلى حين استكمال صيانة مصفاتي بانياس وحمص والعودة إلى العمل بطاقة أكبر، وتحسن الإمدادات في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن أسواق المشتقات المكررة تشهد ‏ضغوطاً نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل ‏والشحن والتأمين؛ ما يزيد تكلفة تأمين المشتقات للسوق السورية.‏

وتحتاج سوريا إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط ‏ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من النفط الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً؛ ما ‏يفرض تغطية جزء من الاحتياجات عبر الاستيراد.‏

وتبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت، وفق الوزارة، نحو 7.72 مليون لتر، منها 3.09 ‏مليون لتر إنتاج محلي، و4.63 مليون لتر مستورد، أي أن نحو 60 في المائة من الإمداد ‏يعتمد على الاستيراد.‏

أما البنزين، فيبلغ متوسط الإمداد اليومي نحو 2.32 مليون لتر، منها 1.54 مليون لتر ‏إنتاج محلي ونحو 775 ألف لتر مستورد، بينما يبلغ متوسط إمداد الغاز المنزلي نحو ‌‏912 طناً يومياً.

ورفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية «مؤقتاً» سعر لتر البنزين أوكتان 95 من 152 ليرة إلى 195 ليرة، وبنزين أوكتان 90 من 142 ارتفع إلى 185 ليرة، والمازوت (الديزل) من 125 ليرة إلى 175 ليرة، والغاز المنزلي ارتفع سعر الأسطوانة من 1470 إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي من 2350 ليرة إلى 2570 ليرة.

احتجاجات وقطع للطرقات داخل مدينة الحسكة الأحد وريفها رداً على قرار رفع أسعار المحروقات (مواقع تواصل)

تقنين الكهرباء

ألمح الوزير محمد البشير إلى احتمال زيادة ساعات تقنين الكهرباء بعد أن تحسن وصل الكهرباء خلال العام الحالي بمعدل وسطي يومي وصل إلى 18 ساعة في عدد من المحافظات، إلا أن الظروف الراهنة وصعوبات الإنتاج، والإحجام عن تسديد فواتير الكهرباء، والاستجرار غير الشرعي للكهرباء وعدم وجود عدادات في كثير من المناطق، تسبب بعجز شركة الكهرباء عن تسديد ديونها لشركة البترول البالغة ملياراً و300 مليون دولار لغاية شهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفق ما قاله الوزير، فإن مدن دمشق وطرطوس وحلب وصلت فيها نسب تسديد فواتير الكهرباء إلى نحو 70 في المائة في حين أن نسب التسديد في غالبية المدن والمناطق الأخرى لم تتجاوز الـ10 في المائة.

وكانت وزارة الطاقة قد زادت تعريفة استهلاك الكهرباء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بنسبة تعادل ما بين 60 إلى 70 ضعفاً مقارنة بأسعار التعريفة السابقة التي استمرت سنوات طويلة، وكانت بحدود 10 ليرات للكيلوواط الساعي.

فالشريحة المنزلية الأولى (0 - 300 كيلوواط لكل دورة شهرين)، ارتفعت من 10 ليرات إلى 600 ليرة سورية للكيلوواط الساعي، وهي شريحة مدعومة حكومياً بنسبة 60 في المائة، وتقدَّر تكلفتها الفعلية بنحو 1,500 ليرة، والشريحة المنزلية الثانية (أكثر من 300 كيلوواط): ارتفعت إلى 1,400 ليرة سورية للكيلوواط الساعي بعد أن كانت لا تتجاوز 50 إلى 75 ليرة. (الدولار الأميركي الواحد يعادل 130 ليرة)

وبحسب وزير الطاقة، فإن الشريحة الأولى تكفي الأسر الفقيرة لتشغيل الإنارة والبراد والغسالة فقط. دون النظر إلى أن السوريين يحتاجون إلى الطاقة أو المحروقات لتسخين المياه وللتدفئة شتاءً، ولتشغيل أجهزة التبريد صيفاً، وذلك في الحد المعيشي الأدنى في زمن باتت فيه أغلب التجهيزات المنزلية اليومية تعتمد على الطاقة.

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: نيوم يواصل التحليق برباعية في الفتح

لاكازيت محتفلاً بهدفه الثاني في الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه الثاني في الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)
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الدوري السعودي: نيوم يواصل التحليق برباعية في الفتح

لاكازيت محتفلاً بهدفه الثاني في الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه الثاني في الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)

عانق نيوم فوزاً جديداً في مسيرته الرائعة بدوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه الفتح 4-2، ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وافتتح لاكازيت التسجيل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء ‌احتسبها الحكم بعدما لمس ‌ميهاي ​ليكساندرو ‌الكرة بيده ⁠ساقطاً ​على الأرض. لكن ⁠مراد باتنا أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول من ركلة حرة نفذها ببراعة.

واستعاد نيوم تقدمه بفضل ⁠تسديدة صاروخية من أمادو ‌كوني ‌في الدقيقة 51، لكن ​الفتح عاد ‌في النتيجة مجدداً عن ‌طريق ويلفريد كانجا الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية من باتنا.

ومن ‌تسديدة مباشرة متقنة، سجل لاكازيت الهدف الثالث ⁠لنيوم ⁠في الدقيقة 70، قبل أن يختتم فالينتين فادا التسجيل في الدقيقة 79 بتسديدة من مسافة قريبة في الزاوية الضيقة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد نيوم إلى 15 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد الفتح عند ​ثلاث ​نقاط بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط.

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الدوري السعودي السعودية
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يجدد وعده: 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا فاز الجمهوريون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب يجدد وعده: 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا فاز الجمهوريون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بوعده منح البالغين الأميركيين «توزيعاً نقدياً» بقيمة ​5 آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح ترمب للصحافيين ردّاً على سؤال عما إذا كان الكونغرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد: «لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. 5 آلاف دولار لكل بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني كثيراً من الأموال»، مضيفاً أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى ‌البلاد.

وطرح ترمب ‌فكرة صرف 5 آلاف دولار خلال ​خطاب ‌ألقاه ⁠في ​مؤتمر الحزب الجمهوري ⁠الأسبوع الماضي. وقال الرئيس، متحدثاً للصحافيين، اليوم، في آيرلندا حيث كان يحضر بطولة غولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأميركية تملك الأموال اللازمة لتمويل هذه المدفوعات.

لكن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من هذا النوع ستتطلب موافقة ⁠الكونغرس.

وأضاف، في مقابلة مع برنامج «ستيت أوف ذا ‌يونيون» على شبكة «سي إن إن»: «بالطبع، الشيطان يكمن ‌في التفاصيل. علينا أن ندرس كل ذلك».

وانتقد ​سياسيون ديمقراطيون الفكرة، في ‌برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال زعيم الأقلية الديمقراطية في ‌مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة «إيه بي سي» إنها «ليست مقترحاً جاداً».

ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقاً انتخابياً متقارباً، بشكل صريح بمقترح ترمب الخاص بصرف 5 آلاف دولار.

وقال لشبكة ‌«إيه بي سي»: «أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأميركيين الكادحين»، مشيراً إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي ⁠أقره الجمهوريون ⁠العام الماضي.

وأضاف: «لكن سواء سميت ذلك شيكاً تحفيزياً أو توزيعاً نقدياً، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ 4 تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة».

ووصفت ليزا جيلبرت، الرئيسة المشاركة لمنظمة «بابليك سيتيزن» الرقابية المعنية بحقوق المستهلكين، الخطوة في وقت سابق بأنها محاولة لشراء الأصوات.

وقالت: «هذه المحاولة الصريحة واليائسة لشراء الأصوات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) تمثل مستوى متدنياً جديداً. ترمب يعلم أنه لا يستطيع تنفيذ ذلك، ومع ذلك يحاول ​رشوة الناخبين بوعد زائف بالحصول ​على أموال لمساعدة حزبه على الفوز في الانتخابات، وهو أمر يتعارض مع كل مبادئ الديمقراطية الأميركية».

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دونالد ترمب أميركا
الرياضة رياضة عربية

فتحي الجبال: نرغب في تحسين نتائج «القوة الجوية» في النخبة

فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
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فتحي الجبال: نرغب في تحسين نتائج «القوة الجوية» في النخبة

فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)
فتحي الجبال المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي (نادي القوة الجوية)

أعرب فتحي الجبال، المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي، عن أمله في تحقيق فريقه انطلاقة جيدة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على فريق نفيتشي الأوزبكي، مشيراً إلى أنه يرغب في تحسن نتائج الفريق خلال مشاركته بالمسابقة.

ويلتقي القوة الجوية مع مضيّفه نفيتشي، الاثنين، في الجولة الافتتاحية في منافسات منطقة الغرب بالمسابقة القارية، على ملعب الاستقلال في فيرجانا، حيث يعاني الفريق العراقي من بدايته الباهتة بالدوري المحلي، هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعد خوضه مبارياته السبع الأولى بالبطولة، التي تُوج بلقبها في الموسم الماضي.

وقال الجبال في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأحد، للحديث عن مباراة الغد: «تلقينا ترحيباً حاراً من نادي نفيتشي الذي وفر لنا ملعبه، ونشكره كثيراً على ذلك».

أضاف المدرب التونسي: «لم نبدأ الدوري العراقي بصورة جيدة، هذا الموسم، ونريد تحسين نتائجنا في هذه البطولة، ونعتقد أننا سنتمكن من إسعاد جماهيرنا غداً».

أوضح الجبال: «تابعنا فريق نفيتشي جيداً، وقمنا بتحليل لاعبيه بصورة فردية، وهذا أمر طبيعي تقوم به جميع الأندية قبل مواجهة منافسيها. جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تتمتع بمستوى جيد للغاية، وسيكون الحصول على النقاط الثلاث خارج ملعبنا أمراً هاماً للغاية بالنسبة لنا».

وأشار مدرب القوة الجوية: «الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يوافق على طلبنا بتأجيل مباراة الزوراء بالدوري المحلي؛ ولذلك وصلنا إلى أوزبكستان على 3 دفعات، لكن هذا الأمر لن يؤثر إطلاقاً على مستوانا في اللقاء، وسوف نبذل أقصى الجهد داخل الملعب».

وشدد الجبال: «نفيتشي فريق قوي مثل بقية منافسينا، ولا يمكنني القول إن هناك فريقاً أقوى من الآخر، فجميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة قوية حقاً».

وتابع: «نعاني من غيابات كثيرة. نفتقد عدداً كبيراً من لاعبينا غداً، لكن ذلك لا يمكن أن يكون عذراً بالنسبة لنا. سنبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على تعويض الغائبين».

واختتم الجبال تصريحاته قائلاً: «نعلم أن نفيتشي قام بتسجيل مدافع برازيلي ولاعب وسط مهاجم لتدعيم صفوفه في البطولة، كما ندرك أن قيمة المنافس السوقية تبلغ 3 أضعاف قيمة فريقنا. إن لديهم عدداً كبيراً من اللاعبين الجيدين، لكن فريقي يضم أيضاً لاعبين مميزين، ونحن لا نخشاهم، جميع الأمور سوف يتم حسمها داخل الملعب».

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