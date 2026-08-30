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فرار سجين بطريقة مثيرة من أسفل أرضية زنزانة بسجن ألماني

مركز دويسبورغ - هامبورن الإصلاحي، حيث هرب أحد النزلاء (د.ب.أ)
مركز دويسبورغ - هامبورن الإصلاحي، حيث هرب أحد النزلاء (د.ب.أ)
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فرار سجين بطريقة مثيرة من أسفل أرضية زنزانة بسجن ألماني

مركز دويسبورغ - هامبورن الإصلاحي، حيث هرب أحد النزلاء (د.ب.أ)
مركز دويسبورغ - هامبورن الإصلاحي، حيث هرب أحد النزلاء (د.ب.أ)

في عملية هروب أشبه بأفلام هوليوود، نفذ سجين يبلغ من العمر 35 عاماً عملية هروب مثيرة من سجن في غرب ألمانيا في وقت مبكر من يوم الأحد، حيث يبدو أنه تسلق الجدار الخارجي للمبنى قبل أن يلوذ بالفرار عبر السطح، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت وزارة العدل في ولاية شمال الراين - وستفاليا أن الرجل هرب من سجن «دويسبورغ - هامبورن» في نحو الساعة 3:20 فجراً (01:20 بتوقيت غرينتش). ولا يزال السجين طليقاً حتى بعد ظهر يوم الأحد، حيث أفادت السلطات بعدم العثور على أي أثر له. وقال متحدث باسم الوزارة إن المحققين اكتشفوا لاحقاً أن السجين كان قد أعد مخبأً سرياً أسفل أرضية زنزانته (المغطاة بمادة اللينوليوم)، وهو أمر يبدو أنه لم يُكتشف في أثناء عمليات تفتيش الزنازين. ولم يُعثر على أي أدوات داخل ذلك المخبأ السري. وتعتقد السلطات أن الرجل قام بمنشار لقطع قضيب حديدي يغطي نافذة زنزانته الواقعة في الطابق الثالث والمطلة على فناء داخلي، ثم استخدم طاولة الزنزانة كأداة رافعة لفتح شبكة أمان ثانية - أكثر دقة - كانت تغطي النافذة. وعبر السجين من خلال الفتحة الضيقة، ويبدو أنه تسلق واجهة المبنى من جهة الفناء للوصول إلى السطح، ثم شق طريقه نزولاً عبر الجدار الخارجي للسجن بطريقة لا تزال غير واضحة، حسبما ذكر المتحدث. وقال بنجامين ليمباخ، وزير العدل في ولاية شمال الراين - وستفاليا: «إن عملية الهروب التي وقعت اليوم أمر غير مقبول على الإطلاق. والأولوية القصوى الآن هي القبض السريع على السجين الهارب الذي كان محتجزاً على ذمة المحاكمة». وأضاف ليمباخ: «سنحدد بدقة كيف أمكن حدوث هذا الخلل الأمني، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات». وكان الرجل محتجزاً على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطه في قضايا سرقة منذ 10 فبراير (شباط). وفي نهاية شهر مايو (أيار)، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات لإدانته في قضيتي سرقة منازل أسفرتا عن خسائر فادحة، علماً بأن الحكم لم يصبح نهائياً وملزماً قانوناً بعد. ووفقاً لمعلومات من مصادر قضائية، يواجه الرجل اتهامات بسرقة جواهر ثمينة ومبالغ نقدية تتجاوز 200 ألف يورو.

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علوم

القولون العصبي... قد يبدأ من الكبد

القولون العصبي... قد يبدأ من الكبد
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القولون العصبي... قد يبدأ من الكبد

القولون العصبي... قد يبدأ من الكبد

قد لا يكون القولون العصبي مجرد اضطراب في العلاقة بين الأمعاء والدماغ كما ظل يُعتقد؛ إذ تكشف دراسة وراثية دولية واسعة عن خيط بيولوجي جديد يربط الاستعداد للإصابة بالمرض بآليات استقلاب الدهون ووظائف الكبد ولا سيما تنظيم مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وذلك في اكتشاف قد يعيد رسم فهم المرض ويفتح الطريق أمام علاجات أكثر استهدافاً لآلياته.

وتشير الدراسة المنشورة في دورية «Gut» لشهر يوليو (تموز) 2026 إلى أن اضطراب تنظيم الدهون الثلاثية triglycerides قد يمثل حلقة مفقودة في لغز متلازمة القولون العصبي Irritable bowel syndrome (IBS) بعدما وجد الباحثون ارتباطاً بين الاستعداد الجيني للإصابة بالمتلازمة وارتفاع مستويات هذه الدهون في الدم.

وبرز في هذا الارتباط جين GCKR الذي يؤدي دوراً مهماً في تنظيم استقلاب الغلوكوز والدهون داخل الكبد، ما يلمّح إلى أن الكبد والعمليات الأيضية قد يكون لهما دور أكبر في نشأة القولون العصبي مما كان معروفاً سابقاً.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع انتشار المتلازمة على نطاق واسع؛ إذ تصيب أكثر من 10 في المائة من عموم السكان، وتتسبب في أعراض مزمنة تشمل آلام البطن المتكررة والانتفاخ والإمساك أو الإسهال، بينما لا تزال الآليات البيولوجية الدقيقة التي تقف وراء المرض غير مفهومة بالكامل.

أكبر خريطة جينية للقولون العصبي

وقاد الدراسة البروفسور ماورو دامّاتو أستاذ علم الوراثة الطبية في جامعة LUM في كازاماسيما إيطاليا وباحث في معهد CIC bioGUNE الإسباني ضمن تعاون دولي واسع جمع بيانات وراثية وصحية من 2775539 شخصاً في 22 بنكاً حيوياً حول العالم.

وقارن الباحثون بين الأشخاص المصابين بالقولون العصبي وغير المصابين به بحثاً عن اختلافات في الحمض النووي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة. وأسفر التحليل عن تحديد 35 منطقة في الجينوم البشري مرتبطة بخطر الإصابة بالقولون العصبي.

وكان بعضها متوقعاً؛ إذ ارتبط بجهاز الأعصاب والدماغ والجهاز العصبي المعوي، وهو شبكة معقدة من الأعصاب تتحكم في وظائف الجهاز الهضمي. لكن المفاجأة كانت في ظهور ارتباط قوي بين بعض الإشارات الجينية المرتبطة بالقولون العصبي وخصائص استقلابية وقلبية وعائية.

وباستخدام أساليب حسابية متقدمة، وجد الباحثون أدلة تشير إلى وجود علاقة سببية محتملة بين الاستعداد الجيني للقولون العصبي وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

وبرز جين GCKR بصورة خاصة؛ إذ يؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم استقلاب الغلوكوز والدهون داخل الكبد. وتوجد نسخة جينية معروفة من هذا الجين ترتبط بزيادة تراكم الدهون في الكبد وارتفاع إنتاج الدهون الثلاثية. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تطرح احتمال وجود مسار بيولوجي يربط الكبد والتمثيل الغذائي بالأمعاء، إلى جانب المسار المعروف الذي يربط الدماغ والجهاز العصبي بالأمعاء.

وقال دامّاتو إن العلماء يعرفون منذ فترة طويلة أن القولون العصبي يتضمن حواراً معقداً بين الأمعاء والدماغ لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن هذا الحوار يشمل أيضاً الجهاز الأيضي في الجسم، وأن تنظيم الدهون ووظائف الكبد قد يمثلان جزءاً من الصورة التي ظلت ناقصة.

من الجينات إلى تطوير الأدوية

ولم تتوقف الدراسة عند اكتشاف الروابط الجينية؛ إذ بحث الفريق أيضاً في أنماط نشاط الجينات المرتبطة بالقولون العصبي بهدف معرفة ما إذا كانت هناك أدوية أو مركبات يمكنها عكس التغيرات الجزيئية المرتبطة بالمرض.

وحدد الباحثون عدداً من المركبات التي أظهرت قدرة محتملة على عكس هذه الأنماط، وكان من بينها أدوية تستخدم لعلاج أمراض القلب واضطرابات الدهون. وقد يفتح ذلك الباب أمام ما يعرف بـإعادة توظيف الأدوية أي اختبار أدوية موجودة أصلاً لعلاج أمراض أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها لعلاج القولون العصبي لدى فئات محددة من المرضى.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج لا تعني أن أدوية خفض الدهون أو علاج اضطرابات الكبد أصبحت علاجاً للقولون العصبي؛ إذ تحتاج هذه الفرضيات إلى اختبارات سريرية للتأكد من فاعليتها وسلامتها لدى المرضى.

وتشير الدراسة إلى أن القولون العصبي قد لا يكون مرضاً واحداً بالآلية نفسها لدى جميع المرضى، بل ربما توجد مسارات بيولوجية مختلفة تقود إلى الأعراض. وقد يساعد فهم هذه المسارات مستقبلاً في تقسيم المرضى إلى مجموعات بحسب الآلية التي تقف وراء حالتهم، ثم اختيار العلاج الأكثر ملاءمة لكل مجموعة بدل الاعتماد على نهج علاجي واحد للجميع.

ويقول الباحثون إن النتائج تدعم رؤية أكثر شمولاً للقولون العصبي تتجاوز مفهوم «محور الأمعاء والدماغ» التقليدي لتشمل أيضاً الكبد والتمثيل الغذائي والدهون في الدم.

وتأتي الدراسة ضمن مبادرة دولية تعرف باسم bellygenes شاركت فيها مؤسسات أكاديمية وطبية من أوروبا وأميركا الشمالية ومناطق أخرى، واستفادت من قواعد بيانات سكانية ضخمة بينها UK Biobank وFinnGen وMillion Veteran Program وAll of Us.

وقد تمثل هذه الخريطة الجينية الجديدة خطوة مهمة نحو فهم سبب اختلاف أعراض القولون العصبي واستجابة المرضى للعلاج، وربما نحو تطوير علاجات مستقبلية تستهدف السبب البيولوجي للمرض بدل الاكتفاء بتخفيف أعراضه.

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الطب البشري أميركا
Spor

Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar: Al Hilal ve Benzema yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı; Fransız yıldız emekliliğe hazırlanıyor

Benzema, geçen sezon Al Hilal ile Kral Kupası’nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa töreninde (Reuters)
Benzema, geçen sezon Al Hilal ile Kral Kupası’nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa töreninde (Reuters)
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Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar: Al Hilal ve Benzema yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı; Fransız yıldız emekliliğe hazırlanıyor

Benzema, geçen sezon Al Hilal ile Kral Kupası’nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa töreninde (Reuters)
Benzema, geçen sezon Al Hilal ile Kral Kupası’nı kazanmasının ardından düzenlenen kupa töreninde (Reuters)

Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar, Al Hilal Kulübü’nün Fransız yıldız Karim Benzema ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirdiğini ifade etti. Böylece 2 Şubat 2026’da başlayan resmi birliktelik yaklaşık altı ay sonra sona ermiş oldu.

Benzema’ya yakın kaynaklara göre Fransız yıldız, Al Hilal’deki deneyiminin ardından futbolu tamamen bırakmaya hazırlanıyor. Bu karar, son saatlerde kendisini kadrosuna katmak için harekete geçen ve transferine onay veren Al Shabab’a gitme teklifini reddetmesinin ardından gündeme geldi.

Al Hilal ile Benzema arasındaki ilişki, oyuncunun geleceği ve sözleşmenin hangi formülle sona erdirileceği konusunda üç gün boyunca yoğun ve hararetli müzakerelere sahne oldu. Taraflar, sonunda yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırma konusunda uzlaştı.

Kaynaklar, Benzema’nın son derece öfkeli olduğunu ve Al Hilal’de kalmak, istediğini belirtti. Ancak taraflar arasında yürütülen yoğun görüşmelerin ardından sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Kaynaklar ayrıca Benzema’nın Al Hilal ile olan sözleşmesinin sona erdirilmesinin yalnızca kulüple arasındaki sözleşmeyi kapsadığını belirtti. Fransız yıldızın, futbolculuk kariyerini sona erdirmeye hazırlanmasına rağmen, Suudi Profesyonel Ligi ile yaptığı ve 2030 yılına kadar devam eden diğer sözleşmesini şimdilik sürdüreceği ifade edildi.

Şarku’l Avsat, 25 Ağustos’ta Benzema’nın mali ve sözleşmeye ilişkin durumunun ayrıntılarını yayımlamıştı. Buna göre oyuncu, Al Hilal ile doğrudan yaptığı sözleşme kapsamında yıllık 25 milyon dolar kazanıyor. Eylül 2026’dan Haziran 2027 sonuna kadar olan dönemdeki alacaklarının toplamı ise yaklaşık 20,8 milyon dolar, yani yaklaşık 78,1 milyon Suudi riyali seviyesinde bulunuyor.

Gazete ayrıca Benzema’nın Al Hilal’den bağımsız başka bir sözleşmesinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Yıllık 23 milyon dolar değerindeki bu sözleşme 2030 yılına kadar devam ediyor ve Suudi Profesyonel Ligi’nin oyuncu transfer programı tarafından finanse ediliyor. Sözleşme kapsamında Benzema, Suudi futbolunun ve bununla bağlantılı etkinliklerin tanıtımına yönelik çeşitli görevler üstleniyor.

Bu sözleşmenin 30 Haziran 2030’da sona ereceği varsayıldığında geriye kalan toplam değerinin yaklaşık 330,6 milyon Suudi riyali (87,5 milyon dolar) olduğu hesaplanıyor. Kaynaklara göre Benzema’nın Al Hilal ile sözleşmesini sona erdirmesi, şu aşamada Suudi Profesyonel Ligi ile olan bu diğer sözleşmesinin de sona ereceği anlamına gelmiyor. Söz konusu sözleşmenin şimdilik 2030 yılına kadar devam edeceği belirtiliyor.

Şarku’l Avsat’a bilgi veren kaynaklar pazar günü ayrıca Al Shabab’ın Benzema ile sözleşme imzalamaya onay verdiğini ve transfer işlemlerinin kolaylaştırılması için Suudi Profesyonel Ligi’nden destek talep ettiğini bildirmişti. Ancak Fransız yıldızın başkent ekibine transfer olma fikrini kesin biçimde reddettiği ifade edildi.

Şarku’l Avsat, 25 Ağustos’ta yayımladığı haberinde Benzema’nın Al Hilal’in Asya kadrosuna dahil edilerek AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te oynatılması seçeneğini de reddettiğini duyurmuştu. Son üç günde taraflar arasında yürütülen yoğun ve hararetli müzakerelerin ardından ise Fransız yıldızın Al Hilal macerasının sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Böylece Benzema’nın Al Hilal macerası, başlamasından yaklaşık altı ay sonra sona ermiş oldu. Fransız yıldızın yakın çevresine göre Benzema futbolculuk kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, Suudi Profesyonel Ligi ile yaptığı diğer sözleşmesinin şimdilik 2030 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

Benzema, 2024 sezonundan bu yana Al Ittihad ve Al Hilal formalarıyla Suudi Profesyonel Ligi’nde çıktığı 76 maçta 48 gol kaydetti. Fransız yıldız, iki kulüpteki deneyimi boyunca golcülük performansını korudu.

علوم

ما أضرار الاستخدام المفرط للإنترنت؟

عدم الابتعاد عن الهاتف رغم المحاولات المتكررة من علامات إدمان الإنترنت _جامعة جورج تاون_
عدم الابتعاد عن الهاتف رغم المحاولات المتكررة من علامات إدمان الإنترنت _جامعة جورج تاون_
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ما أضرار الاستخدام المفرط للإنترنت؟

عدم الابتعاد عن الهاتف رغم المحاولات المتكررة من علامات إدمان الإنترنت _جامعة جورج تاون_
عدم الابتعاد عن الهاتف رغم المحاولات المتكررة من علامات إدمان الإنترنت _جامعة جورج تاون_

مع تزايد الوقت الذي يقضيه الناس أمام الشاشات، بات الاستخدام المفرط للإنترنت أحد أبرز التحديات النفسية والسلوكية في العصر الرقمي، لما يترتب عليه من آثار تمتد إلى الصحة النفسية والإنتاجية والعلاقات الاجتماعية. ورغم إدراك كثيرين أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يؤثر سلباً في العمل والدراسة والعلاقات، تظل مقاومة الرغبة في العودة إلى الإنترنت أمراً بالغ الصعوبة.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم 6.12 مليار شخص في بداية أبريل (نيسان) 2026، أي ما يعادل 73.8 في المائة من سكان العالم، بارتفاع قدره 59 مليون مستخدم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفق تقرير «Digital 2026» الصادر عن منصة «DataReportal».

المحرك الرئيسي لاستخدام الإنترنت

ويقضي مستخدم الإنترنت في المتوسط نحو 33 ساعة و13 دقيقة أسبوعياً في تصفح المحتوى الرقمي.

وبينما يُعتقد أن التوتر وسوء المزاج هما المحركان الرئيسيان لهذا السلوك، كشفت دراسة ألمانية عن عامل أكثر تأثيراً قد يغيّر أساليب الوقاية من الاستخدام الإشكالي للإنترنت وعلاجه. ويُعرَّف هذا الاستخدام بأنه نمط من الإفراط في الأنشطة الرقمية -مثل الألعاب ووسائل التواصل والمقامرة والتسوق الإلكتروني- يؤدي إلى فقدان السيطرة على الوقت، ويؤثر سلباً في الحياة اليومية، وقد يصاحبه ضيق نفسي أو صعوبة في تقليل الاستخدام رغم إدراك آثاره السلبية.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من مستشفى جامعة إيسن الألمانية، على تقييم 900 شخص بالغ صُنّفوا بعد مقابلات تشخيصية إلى ثلاث فئات: استخدام إشكالي، ومحفوف بالمخاطر، وطبيعي. وطُلب من المشاركين، على مدى 14 يوماً، تسجيل مستويات التوتر والمزاج يومياً، ومدى الإغراء لاستخدام الإنترنت، والوقت المُستغرق، ومستوى المتعة، وما إذا أهملوا أنشطة أخرى نتيجة لذلك.

ووجد الباحثون أن أصحاب الاستخدام الإشكالي أكثر عرضة للتوتر وسوء المزاج، ويقضون وقتاً أطول على الشبكة، ويهملون جوانب مهمة من حياتهم. لكن التحليل الإحصائي أظهر أن الإغراء اللحظي كان العامل الأكثر تأثيراً في استمرار الاستخدام، في حين عزّزت مشاعر المتعة والارتياح هذا السلوك وتكراره. ونُشرت النتائج في 30 يوليو (تموز) 2026 بدورية «PLOS One».

مقاومة الرغبة في العودة إلى الإنترنت تظل أمرا_ بالغ الصعوبة _جامعة جورج تاون_

تأثير الإنترنت على الدماغ

ويوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، أن كل استخدام للإنترنت يرفع مستوى «الدوبامين» المسؤول عن الشعور بالمتعة والمكافأة بالدماغ. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدماغ مع تكرار هذا السلوك يربط الاستخدام بهذا الإحساس، فيطالب بجرعات أكبر لاستعادة الشعور نفسه، مما يُخل بنظام المكافأة وتبدأ عندها ملامح الإدمان في الظهور.

وأشار فرويز إلى أن استمرار هذا النمط ينعكس على الوظائف الذهنية والنفسية، إذ يعاني الشخص ضعف التركيز وتشتت الانتباه وصعوبة التعلم، وقد يصبح أكثر عصبية وانفعالاً، وهو ما قد يتطور إلى أعراض اكتئابية أو تصرفات غير محسوبة في الحالات الشديدة. ونبّه إلى أن المحتوى المتكرر يُخزَّن في العقل الباطن بوصفه «خبرة» يستدعيها الدماغ لاحقاً عند مواجهة مواقف مشابهة، مؤثراً بذلك في طريقة الاستجابة.

وتشمل أبرز علامات الإدمان، حسب فرويز، العجز عن الابتعاد عن الهاتف رغم المحاولات المتكررة، وتأثر الأداء الدراسي أو الوظيفي، وإهمال المسؤوليات الأسرية. وحذّر من أن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثراً، لما قد ينتج من تراجع في التركيز والتحصيل الدراسي، وارتفاع معدلات السمنة، واكتساب سلوكيات غير سليمة في غياب الرقابة الأسرية، مؤكداً أن أولى خطوات العلاج هي الاعتراف بالمشكلة، مع ضرورة مراجعة مختص نفسي، ووضع أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الرقمية والالتزام بها.

من جانبه، اعتبر أستاذ الطب النفسي، الدكتور وائل أبو هندي، أن إدمان الإنترنت يتجاوز الإفراط في الاستخدام ليتحول إلى اضطراب سلوكي يمس الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، مصنّفاً إياه ضمن الإدمان السلوكي غير الكيميائي، ومشبّهاً إياه بإدمان القمار من حيث تنشيطه مراكز المكافأة في الدماغ.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أعراض هذا الإدمان تتجلّى في لهفة شديدة نحو التصفح، وعجز متكرر عن ضبط الوقت، وإخفاقات متكررة عند محاولة التقليل، على غرار أنماط أخرى من الإدمان السلوكي مثل إدمان الطعام أو الجنس.

ويرى أبو هندي أن جذور هذا السلوك تكمن غالباً في الهروب من واقع مؤلم، أو تعويض غياب علاقات اجتماعية صادقة، مما يحوّل الاستخدام العابر إلى ملاذ دائم، تتراكم آثاره في اضطرابات النوم وتراجع الأداء الدراسي أو المهني وتفكك العلاقات الأسرية. ويشدد على أن العلاج السلوكي يجب ألا يركز على استهداف المقاطعة التامة، بل ترسيخ استخدام رشيد ومتوازن عبر تنظيم الوقت ومعالجة الأسباب النفسية الكامنة.

وفي ظل تصاعد الإدمان الرقمي بين الطلاب تحديداً، دعا أبو هندي وزارة التعليم إلى إعادة النظر في اعتمادها المتزايد على الأجهزة اللوحية والملفات الرقمية داخل الصفوف الدراسية، محذراً من أن ذلك قد يكرّس التعلق المرضي بالشاشات بدلاً من الحد منه. وشدد على أن العودة إلى الكتاب الورقي لا تمثل تراجعاً عن التطور، بل خط دفاع أول ضد الإدمان المبكر، لما توفره من فوائد معرفية تجعلها خياراً أكثر أماناً وفاعلية من نظيراتها الرقمية.

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الطب البشري ألمانيا