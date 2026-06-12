مصر تؤكد رفض أي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج

أكدت مصر رفضها لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، باعتبار «أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية يأتي الاتصال في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى القاهرة، والتي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

وتناول الاتصال مستجدات الأزمة الإيرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الأخيرة اتصالاً بالأزمة في إيران، ورحب عبد العاطي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب «إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران». وأعرب عن «تطلع بلاده إلى استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».

وكانت مصر قد ثمنت في بيان، مساء الخميس، ما أعلنه ترمب بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقرراً تنفيذها ضد إيران، وأكدت أنها «تواصل جهودها الحثيثة والجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد، وإعلاء قيم الحوار تمهيداً للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف».

وجددت مصر تأكيدها «ضرورة الأخذ في الحسبان الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خصوصاً ما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، كما جددت حينها «إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لارتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم».

وأعربت عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب مع إيران إلى تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانياً وأمنياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام.

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس 2025 (إ.ب.أ)

وفي اتصال هاتفي آخر، الجمعة، استعرض عبد العاطي مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي الأميركي - الإيراني.

وأعرب وزير الخارجية السويسري عن تقدير بلاده للدور البناء الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية» تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وأكد عبد العاطي «أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية»، مشدداً على «ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار».

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي «أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية». كما شدد على «ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية خالصة تفضي إلى إنهاء الصراع»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن نفاذ المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق».