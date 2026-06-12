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مصر تؤكد رفض أي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج

عبد العاطي ونظيره القطري يبحثان مستجدات الأزمة الإيرانية

محادثات الرئيس السيسي والشيخ تميم بالدوحة في مارس الماضي لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات الرئيس السيسي والشيخ تميم بالدوحة في مارس الماضي لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

مصر تؤكد رفض أي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج

محادثات الرئيس السيسي والشيخ تميم بالدوحة في مارس الماضي لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات الرئيس السيسي والشيخ تميم بالدوحة في مارس الماضي لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

أكدت مصر رفضها لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، باعتبار «أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية يأتي الاتصال في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى القاهرة، والتي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

وتناول الاتصال مستجدات الأزمة الإيرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الأخيرة اتصالاً بالأزمة في إيران، ورحب عبد العاطي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب «إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران». وأعرب عن «تطلع بلاده إلى استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».

وكانت مصر قد ثمنت في بيان، مساء الخميس، ما أعلنه ترمب بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مقرراً تنفيذها ضد إيران، وأكدت أنها «تواصل جهودها الحثيثة والجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد، وإعلاء قيم الحوار تمهيداً للتوصل لاتفاق يعالج شواغل جميع الأطراف».

وجددت مصر تأكيدها «ضرورة الأخذ في الحسبان الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج العربي الشقيقة، خصوصاً ما يتعلق بأمنها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، كما جددت حينها «إدانتها لأي استهداف أو مساس بأمن دول الخليج لارتباطه الوثيق بأمن مصر القومي والمنطقة والعالم».

وأعربت عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب مع إيران إلى تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على الأوضاع المأساوية إنسانياً وأمنياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام.

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس 2025 (إ.ب.أ)

وفي اتصال هاتفي آخر، الجمعة، استعرض عبد العاطي مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكداً دعم مصر للمسار التفاوضي الأميركي - الإيراني.

وأعرب وزير الخارجية السويسري عن تقدير بلاده للدور البناء الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية» تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وأكد عبد العاطي «أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية»، مشدداً على «ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار».

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي «أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية». كما شدد على «ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية خالصة تفضي إلى إنهاء الصراع»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن نفاذ المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق».

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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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ثنائية هافيرتز تتوجه بجائزة رجل مباراة ألمانيا وكوراساو

هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
هافيرتز محتفلاً بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

اختير كاي هافيرتز مهاجم آرسنال، رجل مباراة منتخب بلاده ألمانيا ضد كوراساو، التي انتهت بفوز ساحق للألمان 7 - 1 اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل هافيرتز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ليساهم في تدشين بداية قوية لبطل العالم 2014، في مشواره بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن حصول هافيرتز على جائزة رجل المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده بالمونديال، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً إكوادور وكوت ديفوار.

ويطارد ألمانيا أول ألقابه منذ 12 عاماً، كما يسعى لكسر عقدة دور المجموعات التي ظلت تلاحقه في آخر نسختين من البطولة في عامي 2018 و2022.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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بعثة إيران تصل أميركا وسط احتجاجات تطالب بطردها من الفيفا

متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)
متظاهرون طالبوا بطرد إيران من الفيفا (رويترز)

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي، الأحد، بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

بينما لوّح متظاهرون بالأعلام ورفعوا لافتة خلال تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عضوية إيران أو طردها من المنافسات الدولية، احتجاجاً على انتهاكاتها للوائح الفيفا المتعلقة بحقوق الرياضيين.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في المطار، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتجه الفريق إلى فندقه حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي في استاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم يلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

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كأس العالم حرب إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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«فورمولا 1»: أنتونيلي يشعر «بالفراغ» بعد انتهاء سلسلة انتصاراته

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (د.ب.أ)

قال كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إنه شعر بفراغ بعد أن انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت خمسة سباقات على التوالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى الأحد. وانسحب السائق الإيطالي البالغ عمره 19 عاما، وهو أصغر متصدر للترتيب العام في تاريخ هذه الرياضة، قبل خمس لفات من نهاية السباق بعد أن تعرضت سيارته لعطل كهربائي بينما كان في المركز الثاني.

وبفضل هذا العطل تمكن لويس هاميلتون سائق فيراري من الفوز بالسباق وتقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي في الترتيب العام من 66 نقطة إلى 41 بعد سبع جولات من أصل 22.

وقال السائق الشاب: «لم أتوقع ذلك. فجأة... توقفت السيارة. وبالطبع، أشعر بفراغ عاطفي كبير في الوقت الحالي، لأننا نحاول استيعاب ما حدث للتو».

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه «مستاء» من انسحاب سيارة مرسيدس للمرة الثانية في آخر ثلاث سباقات، بعد أن خرج جورج راسل من السباق وهو في الصدارة في كندا الشهر الماضي.

قال النمساوي: «لا يمكننا أن ننسحب بشكل منتظم ومستمر، إذ خسرنا 25 نقطة في الترتيب العام للصانعين في مونتريال وخسرنا 18 نقطة أخرى اليوم. الموثوقية، هذا ما نحتاج إليه. وهذا هو الأمر الأول. لذا لا أحد سعيد بذلك. ولن نألوا جهدا لفهم (ما حدث)». وأقر راسل، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في السباقين السابقين، بأنه استفاد من سوء حظ زميله في الفريق بحصوله على المركز الثاني الأحد، لكنه أعرب أيضا عن قلقه. وقال: «من المؤسف أن نرى كيف انتهى السباق بالنسبة له، وبالطبع بالنسبة لنا كفريق وكشركة... عانينا من بعض الإخفاقات مؤخرا، لذا فإن هذا يمثل مصدر قلق كبير لنا».

كان فوز هاميلتون هو الهزيمة الأولى لمرسيدس هذا الموسم.

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