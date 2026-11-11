فينيسيوس يبعث برسالة إلى فتى سوداني فقد ساقيه في الحرب ويدعوه إلى مدريد

لم يكن زاهر، الطفل السوداني الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة، يحلم بأكثر من أن يمشي مجدداً ويلعب كرة القدم مع أصدقائه. لكن رسالة قصيرة باللغة العربية من نجمه المفضل، البرازيلي فينيسيوس جونيور، حملت إليه حلماً أكبر: زيارة مدريد وحضور مباراة لريال مدريد، بل وقضاء يوم مع اللاعب الذي طالما تابع مبارياته.

«زاهر، مرحباً». بهذه الكلمات بدأ نجم ريال مدريد رسالته، قبل أن يخاطب الطفل الذي يعرف جيداً معنى أن يفقد الإنسان شيئاً يحبه. قال له إنه سمع بقصته، ويتمنى أن يستمتع بساقيه الاصطناعيتين الجديدتين، وأن يعود إلى كرة القدم ويجد السعادة، ثم وجه إليه الدعوة قائلاً: «أود دعوتك لحضور مباراة لريال مدريد، ويمكننا قضاء اليوم معاً».

كانت المفاجأة أكبر من أن يخفي زاهر تأثره. غادر الغرفة للحظات، ثم عاد مرتدياً قميصاً يحمل اسم فينيسيوس، وقال مبتسماً: «أخبروا فينيسيوس أنني أحبه، رسالته أسعدتني كثيراً».

لكن وراء هذه الابتسامة حكاية طفل انتزعته الحرب من طفولته. ففي عام 2024، وبينما كان يساعد والدته حبيبة في بيع العدس على طرقات الخرطوم لتأمين قوت الأسرة، أصابته طائرة مسيّرة، وفقد ساقيه في الهجوم، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

تحولت كرة القدم، التي كانت جزءاً من حياته اليومية، إلى ذكرى مؤلمة. ولم يعد قادراً على الركض خلف الكرة مع أصدقائه، فكان يحاول ركلها وهو جاثٍ على ركبتيه. وكان حلمه أن يحصل على ساقين اصطناعيتين تعيدان إليه القدرة على الوقوف والمشي واللعب.

تقول والدته إنها وجدته بعد الهجوم ينزف وسط الدماء، وإنه ظل يسألها لاحقاً: «لماذا سمحتِ لهم ببتر ساقي؟»، في سؤال لم تكن تملك له إجابة.

وبعد رحلة صعبة من السودان إلى القاهرة، بدأت مرحلة جديدة في حياته. خضع لعمليات جراحية وعلاج طبيعي وتأهيل استمر أشهراً، وتمكن أخيراً من الوقوف والمشي بساقيه الاصطناعيتين. كما ساعدته الرعاية النفسية على استعادة ثقته بنفسه والتواصل مع الآخرين.

اليوم، لم يعد زاهر يفكر فقط في استعادة ما فقده. فهو يريد تجربة ركوب الخيل وقيادة الدراجة، ويحلم بأن يصبح طياراً، فضلاً عن العودة إلى لعب كرة القدم مع أصدقائه. وقد عاد أخيراً مع والدته إلى الخرطوم، على أمل متابعة ضبط ساقيه الاصطناعيتين مع نموه، وفق «بي بي سي».

قصة زاهر ليست سوى واحدة من حكايات أطفال السودان الذين دفعتهم الحرب إلى مواجهة آلام تفوق أعمارهم. فوفقاً لليونيسف، يحتاج أكثر من 17 مليون طفل في البلاد إلى مساعدات إنسانية.

أما زاهر، فقد بات لديه موعد ينتظره وحلم يقترب منه؛ أن يلتقي فينيسيوس جونيور، ويقف إلى جواره في ملعب ريال مدريد. وربما تكون أجمل لحظة في ذلك اليوم أن يركل الكرة مجدداً، لا جالساً ولا مستنداً إلى أحد، بل واقفاً على ساقيه، كما كان يحلم دائماً.