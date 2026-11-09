«خيوط أبدية»... الكتان المصري و«الهوبيل» المكسيكي يتحاوران بـ«متحف الحضارة»

تحت عنوان «خيوط أبدية»، استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة معرضاً للنسيج يتضمن حواراً فنياً بين المنسوجات والأزياء التقليدية المكسيكية القديمة وبين الأزياء المصرية القديمة المصنوعة من الكتان.

المعرض الذي أقيم بقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، افتتحه الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وهيكتور أورتيغا القائم بأعمال سفير المكسيك بالقاهرة، وفق بيان للمتحف، الأحد، ويستمر حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويسلط المعرض الضوء على التراث الإنساني والحضاري الثري الذي يجمع بين مصر والمكسيك، عبر تقديم تجربة فنية وثقافية تستكشف دلالات المنسوجات والأزياء والتصوير الفوتوغرافي، بوصفها لغة عالمية تعبر عن هوية الشعوب وذاكرتها ومعتقداتها عبر العصور.

المعرض تضمن نماذج متنوعة للأزياء (وزارة السياحة والآثار)

وأكد الدكتور الطيب عباس أن المعرض يعكس عمق العلاقات والتعاون الثقافي بين مصر والمكسيك، ويجسد دور المتحف بوصفه منصة للحوار والتواصل بين الحضارات، ولا يقتصر دورها على عرض المقتنيات الأثرية والتعريف بتاريخ الحضارة المصرية، بل يمتد إلى التعريف بالثقافات المختلفة، وإبراز المشتركات الإنسانية بين الشعوب.

وأضاف أن «المنسوجات تُعد من أهم الشواهد على تطور المجتمعات الإنسانية، لما تحمله من دلالات تعكس هوية الشعوب ومعتقداتها ومهاراتها الحرفية التي تناقلتها الأجيال عبر العصور»، مشيراً إلى أن المعرض يقدم تجربة ثقافية وفنية متميزة للحوار بين التراث المصري والمكسيكي، من خلال الربط بين مكانة الكتان في الحضارة المصرية القديمة ورمزية ثوب «الهوبيِل» التقليدي بولاية أواكساكا المكسيكية.

من جانبه، أعرب السفير هيكتور أورتيغا، عن سعادته بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية في تنظيم هذا المعرض، مؤكداً أن المعرض «يمثل فرصة مهمة للتعريف بأحد جوانب التراث الثقافي المكسيكي، وإبراز ما تحمله المنسوجات التقليدية من معانٍ تتصل بالهوية والانتماء والذاكرة الجماعية، مشيراً إلى أن «الجمع بين التراث المصري والمكسيكي في تجربة فنية واحدة يؤكد قدرة الثقافة والفنون على تجاوز الحدود الجغرافية، وخلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين الشعوب».

الأعمال المعروضة تجسد حواراً بين ثقافتين (وزارة السياحة والآثار)

ويطرح معرض «خيوط أبدية» حواراً بصرياً وثقافياً بين تجربتين حضاريتين مختلفتين جغرافياً، فبينما يعبر ثوب «الهوبيِل» المكسيكي عن الحياة والانتماء واستمرارية التقاليد الثقافية، يرتبط الكتان في الحضارة المصرية القديمة بمفاهيم الموت والبعث والخلود.

ويثري المعرض مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية للفنان المصري المعاصر أيمن لطفي، الذي يقدم من خلالها معالجة فنية وإبداعية للمنسوجات.

يقول مدير العرض المتحفي في المتحف القومي للحضارة المصرية، سيد أبو الفضل: «قبل أن تتعلّم البشرية كتابة تاريخها بزمن طويل، كانت قد بدأت بالفعل في نسجه»، موضحاً أن سفارة المكسيك بالقاهرة قدمت في هذا الإطار معرض «خيوط أبدية» بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ليقيم حواراً بين حضارتين عريقتين عبر واحدة من أقدم أشكال الإبداع البشري: النسيج.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض من تقييم وإشراف القيّمة الفنية مافالدا بوديب، و(خيوط أبدية) ليس مجرد معرض عن المنسوجات، بل هو تأمل في الذاكرة، والاستمرارية، والخيوط الخفية التي تربط بين ثقافة وأخرى تفصل بينهما المحيطات، وتجمعهما رؤية مشتركة مفادها أن ما يُبدع بتفانٍ وإخلاص يمكنه أن يتجاوز حدود الزمن».

في قلب المعرض يقف ثوب الـ «ويپيل» (Huipil)، وهو الزي التقليدي الأصيل الذي تطرزه وتنسجه النساء من السكان الأصليين في ولاية أوكساكا المكسيكية، فالـ «ويپيل» هو أكثر بكثير من مجرد كساء؛ إنه أرشيف حيّ طرزت فيه الأجيال مشاعر الحب، والحزن، والأصول، والأحلام، والتاريخ الهادئ لمجتمعات بأكملها. كل خيط يحمل ذاكرة حياة، وكل قطعة نسيج تتحول إلى ملمح وجداني تتنفس من خلاله الهوية.

نماذج للنسيج التراثي من مصر والمكسيك (وزارة السياحة والآثار)

و«يخلق المعرض حواراً شعرياً بين ثوب الويپيل المكسيكي والكتان المصري الذي رافق الروح البشرية في رحلتها نحو الخلود. وعلى الرغم من نشأتهما في جغرافيتين مختلفين، تعكس التقاليد نفس الحدث العميق: أن الذاكرة يمكن أن تسكن المادة، وأن الجمال يمكن أن يصبح شكلاً من أشكال الخلود»، وفق مدير العرض المتحفي.

موضحاً: «يضم المعرض مختارات استثنائية من منسوجات أوكساكا والأصبغة الطبيعية المستخرجة من المجموعة الشخصية لمايسترو ريميجيو ميستاس، أحد أبرز حراس التراث النسيجي للسكان الأصليين في المكسيك، إلى جانب أعمال رائعة أعارتها بسخاء السيدة غلوريا أمت مان، وتعد مجموعتها إثراءً لهذا اللقاء بين الحضارتين العريقتين».