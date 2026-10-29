الذكاء الاصطناعي يجعل الجميع متشابهين... 4 عادات تساعدك على التميز

في الماضي، كان التميز في العمل يتطلب السرعة والإتقان والقدرة على الانسجام مع الآخرين. أما في عصر الذكاء الاصطناعي، فقد تبدلت هذه المعايير رأساً على عقب؛ إذ بات بإمكان أي شخص إنتاج المحتوى بسرعة، وتقديمه بأسلوب متزن ولبق.

على مدى ما يقرب من عقدين، عملت إريكا داوان، الخبيرة في مجال القيادة، على تدريب الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين على مهارات التواصل والتعاون والتميز بوصفهم قادة. لكنها بدأت تلاحظ، خلال السنوات القليلة الماضية، أمراً مقلقاً؛ فالصفات نفسها التي كانت تضمن النجاح المهني في السابق أصبحت اليوم قابلة للأتمتة بسهولة. وإذا بات الجميع يمتلكون القدرة على الوصول إلى المستوى نفسه من الذكاء، فما الذي يجعل شخصاً ما متميزاً حقاً ويترك أثراً لا يُنسى؟

وفي إطار إعداد كتابها «استخدم عقلك» (Use Your Brain)، أجرت داوان مقابلات مع رؤساء تنفيذيين وعلماء وفنانين وآباء وطلاب من خمس قارات. وانطلاقاً من شعورها المتزايد بعدم الارتياح تجاه استخدامها الشخصي للذكاء الاصطناعي؛ سعت إلى فهم الفارق بين الأشخاص الذين يوظفون هذه التقنية لصقل تفكيرهم وتطويره، وأولئك الذين يستسلمون لها تدريجياً حتى يفقدوا وجهات نظرهم الخاصة.

وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين نجحوا في الحفاظ على استقلالية تفكيرهم وإضفاء طابع فريد لا يُنسى على أعمالهم، يتبنون أربع عادات قد تبدو للوهلة الأولى غير بديهية، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي»:

1. يتأنون في بداية العمل

لاحظت داوان أن أفضل أصحاب التفكير النقدي

لا يتسرعون في الوصول إلى الإجابات. فعند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتبعون أسلوباً تطلق عليه عالمة النفس سومونا دي غراف اسم «شطيرة التفكير» (Think Sandwich)، الذي يقوم على ثلاث مراحل: التفكير، ثم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ثم العودة إلى التفكير.

ولتطبيق هذا الأسلوب؛ خصص خمس دقائق للإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية قبل كتابة أي طلب (Prompt) توجهه إلى الذكاء الاصطناعي:

- ما الذي أعتقده بشأن هذا الموضوع؟

- ما المشكلة التي أحاول حلها فعلياً؟

- كيف يمكن أن تبدو النتيجة السيئة في هذا السياق؟

يساعدك السؤال الأول على بلورة وجهة نظرك الخاصة قبل أن يقدم الذكاء الاصطناعي وجهة نظره. أما السؤال الثاني، فيحميك من الحصول على إجابة ذكية ومتقنة عن سؤال غير صحيح. بينما يدفعك السؤال الثالث إلى التفكير في المخاطر والعواقب التي قد تغفل عنها إجابة تبدو مثالية ومحكمة الصياغة.

ومن دون طرح هذه الأسئلة، قد تجد نفسك تحاول حل المشكلة الخطأ، أو تتبنى افتراضات لم تخضعها للتمحيص، أو تخلط بين الإجابة المقنعة والإجابة الجيدة فعلاً.

وبعد الإجابة عنها، يمكنك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمراجعة بحثك أو مسودتك الأولى، كما يمكنك أن تطلب منه نقد حجتك والكشف عن الثغرات فيما كتبته. لكن داوان تنصح أيضاً بالاستعانة برأي شخص آخر يمتلك معرفة بالسياق الذي تعمل ضمنه.

شعار تطبيق «شات جي بي تي» يظهر أمام لوحة مفاتيح (رويترز) لافتة تشير إلى الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي بالصين (رويترز)

2. يتخلون عن المبالغة في تنميق أسلوبهم

تروي داوان تجربة أحد عملائها، وهو نائب رئيس أول حصل حديثاً على ترقية في شركة كبرى، وبدأ يعتمد على مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لصياغة ردوده على رسائل البريد الإلكتروني.

وبعد بضعة أشهر، تلقى تقييمه السنوي من الموظفين الذين يعملون تحت إدارته مباشرة. وأشار أحد زملائه إلى أنه أصبح من الصعب معرفة موقفه الحقيقي من أي قضية، في حين وصف زميل آخر أسلوبه بأنه «مصقول» إلى حد مبالغ فيه، ولم يكن يقصد بذلك الإشادة.

في السابق، كان هذا المستوى من الصقل اللغوي يُعدّ دليلاً على المصداقية، لكن مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، باتت الصياغة شديدة التنميق تبدو أحياناً سطحية أو خالية من المضمون.

ولا يعني التخلي عن المبالغة في التنميق السماح بوجود أخطاء نحوية أو مطبعية في عملك، بل يتعلق باتباع ممارسات مثل:

- بدء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية بتفصيل شخصي لا يعرفه سواك.

- التعبير عن موقفك من قضية معينة منذ الجملة الأولى، بدلاً من الاستهلال بعبارات تمهيدية لا تضيف شيئاً.

- الإشارة إلى نقطة واحدة لا تزال غير متأكد منها تماماً.

وخلال هذا الأسبوع، وقبل إرسال رسالتك المهمة المقبلة عبر البريد الإلكتروني، اسأل نفسك: «هل كان بإمكان أي شخص آخر كتابة هذه الرسالة؟».

إذا كانت الإجابة «نعم»، فحاول أن تجعلها أكثر تحديداً وتعبيراً عن شخصيتك؛ فالأصالة تترك أثراً أعمق بكثير من الكمال المصطنع.

3. يبحثون بنشاط عن وجهات نظر مخالفة

عندما يمتلك الجميع أدوات قادرة على تعزيز أفكارهم وتأييدها، يزداد خطر نشوء بيئات عمل تبقى فيها الافتراضات من دون مساءلة، وتبدو فيها الأفكار السيئة وكأنها أفكار عبقرية. ولهذا؛ أصبح الاختلاف البنّاء في بيئة العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى.

فالأشخاص الذين ينجحون في التميز هم أولئك المستعدون لتحدي الأفكار المطروحة للنقاش، بما في ذلك أفكارهم الشخصية.

وللبحث عن وجهات نظر مخالفة بطريقة بنّاءة ومفيدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- اطرح الأسئلة بدلاً من إصدار أحكام قاطعة.

- ابدأ بنقاط الاتفاق، ثم انتقل إلى الجوانب التي تجد صعوبة في تقبّلها.

- كلّف شخصاً خلال الاجتماعات بأداء دور «المشكك» أو الناقد، بحيث يصبح الاعتراض جزءاً طبيعياً ومقبولاً من النقاش.

- بادر إلى نقد عملك بنفسك؛ فعندما تشارك مسودة مع زملائك، اطلب منهم: «أخبروني ما أضعف جزء فيها».

تساعد هذه العادات على تحويل الاختلاف في الرأي من أمر قد يُفهم بوصفه هجوماً شخصياً إلى جهد مشترك للوصول إلى إجابة أفضل.

4. يحافظون على استقلالية أحكامهم

عندما تسأل داوان المديرين التنفيذيين عن الفئة الأكثر عرضة للتخلي عن استقلالية تفكيرها لمصلحة الذكاء الاصطناعي، فإنهم غالباً ما يشيرون إلى أبناء «الجيل زد» (Gen Z) أو الموظفين المبتدئين.

لكن المفارقة، أنها تلاحظ العكس تماماً من خلال عملها في مجال التدريب. فقد تحول دور المديرين التنفيذيين تدريجياً من إنجاز العمل بأنفسهم إلى مراجعته، وأصبح الذكاء الاصطناعي يجعل هذه العملية أكثر سهولة، من خلال تقديم ملخصات وتوصيات وقرارات جاهزة ومحكمة الصياغة خلال ثوانٍ.

وتكمن الخطورة في أن القادة الذين يقضون معظم وقتهم في اعتماد الإجابات الجاهزة قد يجدون صعوبة كبيرة في اكتشاف التحيزات الموجودة في أعمال فرقهم.

وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تبدو ممتازة من حيث المستوى والشكل، لكنها تعكس في جوهرها فهماً سطحياً أو محدوداً للقضية المطروحة.

وكلما تقدمت في السلم الوظيفي، أصبحت خسارة استقلالية الحكم أكثر خطورة وأشد تأثيراً.

ولحماية استقلالية التفكير واتخاذ القرارات بصورة واعية ومقصودة؛ تنصح داوان القادة باتباع الممارسات التالية:

- إنجاز مهمة أساسية من الصفر مرة واحدة أسبوعياً: بدلاً من الاعتماد الكامل على الأدوات الجاهزة في تنفيذ جميع المهام.

- شرح المنطق الذي يستند إليه العمل شفهياً: قبل عرض أي عمل أسهم الذكاء الاصطناعي في إعداده، ينبغي أن تكون قادراً على شرح منطقه الأساسي من دون الاستعانة بشاشة أو بملاحظات مكتوبة أعدها الآخرون.

- توجيه الأسئلة نفسها التي تُطرح عادةً على أعضاء الفريق: مثل: «اشرح لي كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟ ما الافتراضات التي استندت إليها؟ ما البدائل التي استُبعدت؟ ما الأدلة التي قد تدفعك إلى تغيير رأيك؟ وما الذي ربما أغفلته؟».

وإذا لم تتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة من دون الرجوع إلى الملخص الذي أعده الذكاء الاصطناعي، فقد تكون بصدد اعتماد استنتاج لا تستوعبه بالكامل.

- تكليف أعضاء الفريق تقديم عروض توضيحية قصيرة: بحيث يقدم كل عضو عرضاً مدته 90 ثانية يشرح فيه وجهة نظره، ويدافع عنها، ويستعرض مسار تفكيره.