رحيل رجاء محمد... رقيقة الدراما الخليجية

غابت الفنانة المعتزلة رجاء محمد عن التمثيل أكثر من أربعين عاماً، ولكنها بقيت في ذاكرة الجمهور من خلال جلسة غنائية قديمة على «يوتيوب» وإطلاله شابة تداعب المتفرجين مع كل إعادة لمسلسل «خالتي قماشة». لكن خبر رحيلها اليوم (الثلاثاء) عن عمر ناهز 64 عاماً، جاء مفاجئاً للجمهور الذي دأب على السؤال عنها واستعادة أغنياتها ومشاهدها.

اعتزلت الممثلة الراحلة وهي في مقتبل العمر، بعد تجربة جمعت التمثيل والغناء ومسرح الطفل، في مسيرة فنية امتدت نحو ست سنوات ارتبط فيها اسمها بأعمال مثل «خالتي قماشة» و«السندباد البحري»، لكنها اختارت التفرغ لحياتها الأسرية، فيما استمر تداول أعمالها بين أجيال عاصرتها وأخرى اكتشفتها لاحقاً من خلال التسجيلات القديمة التي أتاح انتقالها إلى الإنترنت فرصة جديدة للتعرف إلى موهبتها.

«ليلى»... رقّة وشقاوة

ومن أبرز الشخصيات التي التصقت باسم رجاء محمد شخصية «ليلى» في مسلسل «خالتي قماشة»، الذي عُرض عام 1983، وأصبح من أشهر الأعمال الكوميدية الخليجية، إذ أدّت فيه دور الشقيقة الصغرى لـ«محبوبة»، التي جسّدتها سعاد عبد الله، وابنة «حجي مرزوق»، الذي قدّمه خالد النفيسي. وظهرت بشخصية الفتاة الرقيقة المرحة، المحبة للموسيقى والغناء، التي تضيف بشقاوتها ومشاكساتها خفة إلى المواقف العائلية، وكانت الشخصية تتيح لها إظهار عفويتها وصوتها، وتمنح حضورها مساحة مميزة وسط مجموعة من كبار الممثلين.

رجاء محمد في «خالتي قماشة» (يوتيوب)

لمست الراحلة الجمهور بهدوء أدائها وابتسامتها وطريقتها البسيطة في إلقاء الحوار، حيث تبدو في بعض المشاهد وكأنها تتحدث على سجيتها، بما يمنح المشاهد إحساساً بالألفة، ويوحي أحياناً بأنها ترتجل عباراتها أو ردود فعلها خاصة في المشاهد العائلية، فتبدو ابنة مألوفة أكثر من كونها ممثلة تؤدي دوراً مكتوباً.

ملامح من الثمانينات

تحمل صورتها الفنية شيئاً من روح الثمانينات، بأزيائها وتسريحة شعرها الكثيفة ذات الخصلات المتموجة. ومع قصر تجربتها، بقيت هذه الصورة الأكثر رسوخاً عنها؛ فتاة شابة بملابس زمنها وتصفيفة شعره، تحضر اليوم بوصفها جزءاً من الذاكرة البصرية للدراما الكويتية، وتستدعي لدى جمهورها تفاصيل مرحلة كاملة.

ورغم أن «خالتي قماشة» كان مليئاً بالشخصيات القوية والصراعات المنزلية والمفارقات الكوميدية، فإن شخصية «ليلى» احتفظت بمكانها في ذاكرة المشاهدين. وأسهمت الإعادات المتواصلة للمسلسل في إبقاء رجاء قريبة من جمهورها، بالوجه والصوت نفسيهما اللذين عرفهما في شبابها.

صوت من جلسة قديمة

أما في الغناء، فارتبط اسمها بأدائها «شويخ من أرض مكناس»، التي أدتها في جلسة قديمة بحضور مجموعة من نجوم الفن الكويتي. وقدّمت الأغنية بصوت رقيق وعفوية انسجمت مع أجواء الجلسة ومرافقتها الموسيقية، ليصبح التسجيل واحداً من المقاطع التي يستعيدها محبوها على «يوتيوب». وفي تلك الجلسة، يلتقي هدوء صوتها بابتسامتها وتفاعلها مع الحاضرين، في صورة تكشف جانباً من أسباب تعلق الجمهور بها.

في جلسة غنائية (يوتيوب)

من «السندباد» إلى «سندريلا»

اسمها رجاء محمد سالم، وُلدت عام 1962 لأب سوري وأم كويتية، وبدأت مشوارها سنة 1978، وهي في السادسة عشرة، عبر مسرحية «السندباد البحري»، إلى جانب عبد الرحمن العقل واستقلال أحمد. ثم توالت مشاركاتها بين المسرح والتلفزيون، ومن بينها «الزرزور» و«طرزان»، لتكون ضمن الوجوه التي أسهمت في التجارب المبكرة لمسرح الطفل بالكويت، مستفيدة من قدرتها على الجمع بين الأداء التمثيلي والغنائي ومخاطبة الصغار.

وقدّمت أيضاً دور «منى» في مسلسل «أحلام صغيرة» عام 1982، وهي فتاة مراهقة حالمة تبحث عن الحب، وكانت محوراً للأحداث. وشملت أعمالها «حياتنا» و«غداً أمي قالت لي» و«أوبريت قناديل الأمل»، وصولاً إلى «أوبريت سندريلا»، الذي جسّدت فيه الشخصية الرئيسية أمام محمد المنصور، واختتمت به مشوارها الفني في النصف الأول من الثمانينات، لتبدأ بعدها مرحلة طويلة من الابتعاد والتفرغ للأسرة.

بساطة صنعت القرب

وبالنظر إلى تجربتها، تركز حضور رجاء في الشخصيات الشابة الرقيقة والحالمة، والأعمال التي تفسح مساحة للغناء والمرح. وكانت قوتها الأوضح في العفوية وخفة الحضور، فيما بقي أداؤها ضمن نطاق تعبيري محدود نسبياً، مقارنة بما تتطلبه الشخصيات المركبة والتحولات النفسية الحادة. كما أن اعتزالها المبكر ترك تجربتها عند بداياتها، وحال دون متابعة ما كان يمكن أن تضيفه إليها سنوات الممارسة والنضج.

وتكشف تجربتها كيف يمكن لفنانة قليلة الأعمال أن تحافظ على حضور طويل، بفضل تفاصيل صغيرة يتذكرها المشاهد: ابتسامة، أو نبرة صوت، أو مشهد غنائي يعيده إلى سنوات بعيدة.

وبعد سنوات طويلة من الابتعاد، أتاح ظهورها عبر مواقع التواصل تجدد الصلة بمحبيها... ظهرت محجبة، وقد بدت آثار السنوات في ملامحها مقارنة بصورتها الشابة المحفوظة في الأرشيف، واستقبل جمهورها حضورها باهتمام أعاد اسمها إلى التداول. وتجدّدت الأسئلة عن حياتها وأخبارها، واستعاد المتابعون مشاهدها وأغنياتها، رغم استمرار ابتعادها عن ممارسة العمل التلفزيوني، لتصبح تلك الإطلالات مناسبة للتعبير عن محبة احتفظت بمكانها طوال الغياب.