«مانجا العربية» تُطلق «ون بيس» باللغة العربية رسمياً للمرة الأولى

أطلقت «مانجا العربية»، إحدى شركات «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)»، سلسلة «ون بيس» اليابانية باللغة العربية للمرة الأولى رسمياً، في خطوة تستهدف توسيع خيارات المحتوى العالمي المتاح للقارئ العربي، وتعزيز حضور اللغة العربية في صناعة المانجا، عبر قنوات نشر رسمية تحفظ حقوق المؤلفين.

ويشمل الإطلاق أكثر من 100 فصل من السلسلة الشهيرة، على أن تتاح عبر تطبيقات «مانجا العربية الرقمية»، بما يتيح للقراء في المنطقة الوصول إلى أحد أبرز أعمال المانجا اليابانية وأكثرها انتشاراً عالمياً، من خلال تجربة قراءة باللغة العربية.

ويأتي إطلاق «ون بيس» امتداداً لتعاون «مانجا العربية» مع كبرى دور النشر اليابانية، وفي مقدمتها «دار شويشا»، ضمن توجهها إلى تقديم أبرز الأعمال العالمية باللغة العربية، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير وإنتاج أعمال عربية أصلية، ودعم المواهب، والإسهام في بناء قطاع مستدام للمحتوى الإبداعي في المنطقة.

وقال الدكتور عصام بخاري، المدير العام ورئيس التحرير في «مانجا العربية»، إن الشركة عملت خلال السنوات الماضية على بناء علاقات مباشرة مع أبرز دور النشر اليابانية وصنّاع المحتوى حول العالم، وتوسيع مكتبتها من الأعمال العربية والعالمية، وتعزيز حضور اللغة العربية ضمن منظومة النشر العالمية للمانجا والأعمال الإبداعية.

وأضاف أن إطلاق «ون بيس» باللغة العربية يُمثل خطوة مهمة بالنظر إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها العمل لدى القراء في العالم العربي ومختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى إتاحة الأعمال العالمية الكبرى للقارئ العربي بصورة رسمية، تُحافظ على جودة العمل وحقوق المؤلف، وتصل بها إلى جمهور واسع في المنطقة، وتمهد لشراكات مستقبلية أوسع.

من جانبها، أوضحت نورة الجميلي، مديرة إدارة الإنتاج في «مانجا العربية»، أن إعداد النسخة العربية من «ون بيس» مر بمراحل متعددة لضمان دقة التنفيذ وجودة المخرجات، مع الحفاظ على هوية العمل الأصلية وتقديمه للقارئ العربي بالمستوى الذي يليق بمكانته العالمية.

وبيّنت أن مراحل الإنتاج شملت الترجمة المباشرة والمراجعة والتدقيق وإلصاق الحوارات بما يتناسب مع طبيعة الأحداث في المانجا، وبما يضمن دقة المحتوى واتساقه وجودة النسخة النهائية، ويعكس المعايير التي تتبعها الشركة في تقديم الأعمال لجمهورها.

طوّرت الشركة خلال السنوات الماضية شراكات مع عدد من أبرز دور النشر والاستوديوهات العربية والعالمية (الشرق الأوسط)

وتواصل «مانجا العربية» توسيع حضورها محلياً ودولياً من خلال منظومة تجمع بين المحتوى الرقمي والمطبوع؛ إذ تجاوز عدد مرات تحميل تطبيقاتها 13 مليوناً، ووصلت إلى مستخدمين في أكثر من 190 دولة حول العالم، فيما تجاوز عدد نسخ مجلاتها المطبوعة والموزعة منذ تأسيسها 23 مليون نسخة.

وطوّرت الشركة خلال السنوات الماضية شراكات مع عدد من أبرز دور النشر والاستوديوهات العربية والعالمية، إلى جانب إنتاج أعمال عربية وتطويرها، ودعم المبدعين والمواهب في قطاع المانجا والقصص المصورة.

وتُعد «ون بيس»، من تأليف ورسم إييتشيرو أودا، واحدة من أشهر سلاسل المانجا اليابانية، وبدأ نشرها في مجلة «شونين جمب» التابعة لـ«دار شويشا» عام 1997. وتجاوز إجمالي توزيعها عالمياً 600 مليون نسخة، منها أكثر من 450 مليون نسخة في اليابان، وأكثر من 150 مليون نسخة خارجها، كما نُشرت في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم.

وتحمل السلسلة رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر عدد من النسخ المنشورة لسلسلة قصص مصورة من تأليف مؤلف واحد، وهو الرقم الذي سُجّل للمرة الأولى عام 2015، وأُعيد تأكيده عام 2022، لتواصل السلسلة مسيرتها العالمية بعد نحو 3 عقود على انطلاقها.