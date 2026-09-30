اشترتها بـ3.99 دولار وباعتها في مزاد بـ107 آلاف... مزهرية تصنع «صفقة العمر»

في الوقت الذي كان فيه معظم المتسوقين يرون في المزهرية مجرد قطعة زجاجية قديمة وسط أكوام من الأغراض المستعملة، رأت جيسيكا فينسنت شيئاً مختلفاً. دفعت 3.99 دولار فقط مقابلها من متجر للسلع المستعملة في ولاية فرجينيا الأميركية، من دون أن يخطر ببالها أنها تحمل قيمة فنية وتاريخية استثنائية. وبعد أشهر من شرائها، تحولت القطعة صفقةً نادرة؛ إذ بيعت في مزاد علني مقابل 107 آلاف و100 دولار.

كانت فينسنت قد بدأت للتو في تفحص رفوف متجر للسلع المستعملة عندما لفتت انتباهها مزهرية تتخذ شكل زجاجة، وتزينها شرائط ملونة تمزج بين الأخضر المائل إلى الزرقة والأرجواني، وتلتف حلزونياً حول سطحها الزجاجي، بما يشبه خطوطاً من الطلاء، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بدت القطعة عتيقة ومميزة وسط أكوام من الأغراض المتنوعة، من الأكواب والشموع إلى مختلف التحف والأدوات المنزلية البسيطة. وعندما دققت فينسنت النظر فيها، تمكنت من قراءة كلمتي «Murano» (مورانو) و«Italia» (إيطاليا) المنقوشتين على قاعدتها.

اشترت فينسنت، وهي مدربة خيول تبلغ من العمر 43 عاماً، المزهرية مقابل 3.99 دولار من متجر «غودويل» (Goodwill) خارج مدينة ريتشموند. ولم تكن تفكر آنذاك في إعادة بيعها أو تحقيق ربح منها، بل رأت فيها قطعة جميلة يمكن أن تجد مكاناً مناسباً في منزلها.

وتقول فينسنت: «اشتريتها ظناً مني أنها ستبدو جميلة في مكان ما بمنزلي؛ لم أشترها أبداً وأنا أفكر: أوه، سأقوم ببيع هذه القطعة».

لكن الأمور تغيرت بعد أن بدأت فينسنت البحث عن أصل المزهرية وقيمتها. وفي 13 ديسمبر (كانون الأول)، بيعت القطعة عبر دار مزادات «رايت» (Wright) مقابل 107 آلاف و100 دولار، في حين فضل المشتري، وهو من كبار جامعي التحف في أوروبا، عدم الكشف عن هويته.

وكانت هذه الصفقة بمثابة تحقيق لحلم قديم لدى فينسنت، التي اعتادت منذ سنوات على تصفح السلع المعروضة في مبيعات المنازل (yard sales) ومتاجر السلع المستعملة برفقة والدتها. ولطالما راودتها فكرة العثور على قطعة استثنائية في إحدى هذه الجولات، في صفقة تشبه، من حيث المفاجأة وقيمتها، الفوز بجائزة يانصيب كبرى.

عبارة «مورانو» المنقوشة على قاعدة المزهرية تشير إلى جزيرة مورانو الواقعة في مدينة البندقية الإيطالية (أ.ب)

وتقول فينسنت، التي تزور متاجر السلع المستعملة بضع مرات أسبوعياً: «لطالما شعرت بأنني أتمتع بحس جيد في انتقاء الأشياء، لكنني مندهشة حقاً لأن أحداً لم يلحظ هذه القطعة ويقتنيها قبلي».

أما لورا فايسون، المتحدثة باسم مؤسسة «غودويل» في وسط وساحل فرجينيا، فتشير إلى أن المزهرية، على الأرجح، لم تبقَ معروضة على الرف لأكثر من يومين؛ وذلك بالنظر إلى جودتها العالية وسرعة حركة المبيعات في المتجر.

وتوضح فايسون أن كل متجر يستقبل في المتوسط نحو ألفي قطعة جديدة يومياً، وغالباً ما تصل هذه البضائع محمولة في صناديق السيارات؛ ما يجعل اكتشاف قطعة نادرة وسط هذا الكم الكبير من المعروض أمراً أشبه بالعثور على كنز بين أشياء عادية.

وصلت فينسنت إلى متجر «غودويل» في ظهيرة أحد أيام شهر يونيو (حزيران)، بعد يوم قضته في تدريب الخيول. وبمجرد أن حملت المزهرية، لفتها وزنها وثقلها النسبي. وكانت قد شاهدت من قبل قطعاً من الزجاج المزخرف بالرسم، لكن ما ميز هذه المزهرية، في نظرها، هو الطريقة التي تداخلت بها ألوانها؛ إذ لم تكن الألوان مجرد رسومات على السطح، وإنما بدت نابعة من مادة الزجاج نفسها.

وقالت فينسنت إن القطعة بدت لها وكأنها «صُنعت ببراعة ودقة فائقة».

وبعد عودتها إلى المنزل، نشرت فينسنت صور المزهرية في مجموعات على «فيسبوك» متخصصة في فن الزجاج، وسرعان ما انضمت إلى مجموعة خاصة بهواة وجامعي «زجاج مورانو»، لتبدأ من هناك رحلة اكتشاف القيمة الحقيقية للقطعة.

وكانت عبارة «مورانو» (Murano) المنقوشة على قاعدة المزهرية تشير إلى جزيرة مورانو الواقعة في مدينة البندقية الإيطالية، والتي اشتهرت بصناعة الزجاج منذ القرن الثالث عشر. وقد اكتسب زجاج مورانو شهرة واسعة، وتحظى منتجاته بتقدير كبير؛ إذ تشمل أعماله ثريات كريستالية مزخرفة وإطارات للمرايا وغيرها من القطع الفنية، يزين كثير منها قصور الطبقة الأرستقراطية في أوروبا.

ومع استمرار البحث، اكتشفت فينسنت أن المزهرية لم تكن مجرد قطعة من زجاج مورانو، بل صُنعت على يد شركة «فينيني» (Venini) الشهيرة، وصممها المهندس المعماري الإيطالي كارلو سكاربا، الذي توفي عام 1978.

وكان أحد الردود التي تلقتها على «فيسبوك» كفيلاً بإدراكها أن ما وجدته في متجر السلع المستعملة كان أكثر ندرة مما توقعت. وقال أحد المشاركين لها، في تعليق أثار قشعريرة في جسدها: «إنها قطع نادرة للغاية؛ يود كل جامع مقتنيات أن يمتلك واحدة منها، لكن معظم الناس لا يستطيعون تحمل تكلفتها».

بعد ذلك، وُجّهت فينسنت إلى التواصل مع ريتشارد رايت، رئيس دار مزادات «رايت» (Wright Auction House) في شيكاغو، لعرض القطعة على خبراء المزادات وتحديد قيمتها.

وقال رايت: «بمجرد رؤيتي لرسالتها الإلكترونية، عرفت ماهية القطعة ومدى ندرتها».

وبالفعل، وصلت المزهرية إلى قاعة المزاد، حيث تحولت الصفقة الصغيرة التي بدأت بـ3.99 دولار إلى مبلغ ضخم بلغ 107 آلاف و100 دولار.

وذكرت دار «رايت» للمزادات أنها ستحصل على نحو 23 ألفاً و600 دولار من حصيلة بيع المزهرية، في حين ستحصل فينسنت على نحو 83 ألفاً و500 دولار.