«ديزني+» تقدم أول فيلم مدبلج باللهجة السعودية وتطلق تطبيقاً جديداً في المنطقة

أعلنت منصة «ديزني+» تقديم أول فيلم من إنتاج شركة «والت ديزني» مدبلج باللهجة السعودية، من خلال فيلم «حكاية لعبة 5» (Toy Story 5)، الذي سيُعرض حصرياً على المنصة اعتباراً من 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبمشاركة مجموعة من الممثلين، والكوميديين، وصنّاع المحتوى السعوديين.

وكشفت المنصة العالمية أيضاً عن إطلاق تطبيق جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الموعد نفسه، يتضمن تحديثات لتخصيص المحتوى، وإتاحة المشاهدة خلال السفر، وتحسين أدوات الرقابة الأبوية.

وجاء الإعلان خلال فعالية أقامتها المنصة في الرياض، وبمشاركة ممثلين وصنّاع محتوى سعوديين، وعالميين، إلى جانب ممثلين عن قطاع الترفيه والإعلام، واستعرضت خلالها الشركة خططها لتطوير تجربة المشاهدة، وتوسيع مكتبتها من الإنتاجات المحلية، والعالمية.

ويشارك في أداء أصوات شخصيات «حكاية لعبة 5» باللهجة السعودية كل من إبراهيم الخير الله في دور «باز يطير»، وصهيب قدس في دور «وودي»، وريم الحبيب في دور «جيسي»، ومالك نجر في دور «سمارتي بانتس»، وأسيل سراج في دور «ليلي باد»، وياسر السقف في دور «أطلس»، إلى جانب أسيل مرية، ومحمد القص، وعبد الله رافعة، وشهد الأحمري، ورهف الزيدي، وفارس اليحيى.

كما تضم قائمة المشاركين في النسخة السعودية عدداً من صنّاع المحتوى، من بينهم محمد سالم، وخولة السيف، وياسمين الشافعي، وعبد العزيز خوجة، وهادي الخضري، والدكتور عادل رضوان، وعبد العزيز الدليجان، ومحمد شامسي.

وأوضحت الشركة أن إعداد النسخة السعودية راعى الخصائص اللغوية، والفكاهة، والسياق الثقافي المحلي، مع المحافظة على مضمون الفيلم الأصلي، وشخصياته.

تنامي صناعة السينما السعودية

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال الفنان السعودي إبراهيم الخير الله، الذي يؤدي صوت شخصية «باز يطير»، إن دبلجة الفيلم باللهجة السعودية تعكس التطور الذي تشهده صناعة السينما في المملكة، وتنامي اهتمام الجمهور بالأعمال التي تعبّر عن ثقافته، وتفاصيل حياته اليومية.

وأضاف أن تقديم شخصيات عالمية معروفة بأصوات سعودية يمثل خطوة مهمة للفنانين المحليين، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات سبق أن أدّى أصواتها فنانون بارزون، من بينهم تيم ألين، ويحيى الفخراني، ومحمد هنيدي. وأعرب عن فخره بمشاركة مجموعة من الفنانين السعوديين في هذا العمل، وتطلعه إلى أن تحظى النسخة السعودية بقبول الجمهور، وأن تسهم في تعزيز حضور المواهب المحلية في الإنتاجات العالمية.

تميم فارس رئيس «ديزني+» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل (الشرق الأوسط)

تطبيق جديد

وأعلنت «ديزني+» إطلاق تطبيقها الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساء 6 أكتوبر المقبل، مع تحديثات تتيح للمشتركين مشاهدة المحتوى أثناء السفر في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، ومناطق أخرى.

وتشمل التحديثات تطوير نظام التوصيات ليصبح أكثر ارتباطاً بتفضيلات المشاهدة الفردية بمرور الوقت، إلى جانب تحسين أدوات الرقابة الأبوية، وتوفير مساحة مخصصة للأطفال تحت اسم «عالم الصغار»، تضم محتوى يتناسب مع الفئات العمرية الأصغر.

كما تتيح المنصة تحديد صلاحيات الوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين، وإنشاء ملفات شخصية محمية برمز تعريف شخصي، بما يمنح العائلات تحكماً أكبر في المحتوى الذي يمكن لأفرادها مشاهدته.

وقال تميم فارس، رئيس «ديزني+» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التحديثات الجديدة تأتي استجابة للتغيرات في سلوك الجمهور، وطرق استهلاك المحتوى، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على الجمع بين الأعمال العالمية التي يعرفها المشاهدون وتقديم تجربة تتناسب مع أنماط حياتهم، وسفرهم، وتفضيلاتهم.

وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع خيارات تخصيص المشاهدة، ومنح العائلات تحكماً أكبر في المحتوى، إلى جانب تطوير أساليب تقديم الأعمال العالمية للجمهور المحلي، بما في ذلك دبلجة الشخصيات المعروفة باللهجة السعودية، وإتاحة المزيد من الإنتاجات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح فارس أن توفير تجربة مشاهدة مناسبة للعائلات يظل من أولويات الشركة، بالتوازي مع توسيع مكتبتها، وتطوير الخصائص التقنية للتطبيق.

شارك في الفعالية نجما المسلسل التركي «الخليفة» إلهان شِن وبيران داملا يلماز للكشف عن عودة العمل بموسمه الثاني

توسيع المحتوى العالمي

وعلى صعيد المحتوى، استعرضت «ديزني+» مجموعة من الأعمال المرتقبة من تركيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب إنتاجات جديدة من استوديوهات «ديزني»، و«بيكسار»، و«مارفل»، وغيرها.

وشارك في الفعالية نجما المسلسل التركي «الخليفة»، إلهان شِن وبيران داملا يلماز، للكشف عن عودة العمل بموسمه الثاني، فيما وجّهت الممثلة الكورية الجنوبية لي سي يونغ رسالة إلى الجمهور في المنطقة قبيل عرض مسلسل «انتقام إمبراطورة» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

كما تواصل نجوم كوريا الجنوبية هيون بين وجونغ وو سونغ وسيو أون سو مع الجمهور، بالتزامن مع الإعلان عن عودة مسلسل «صُنِع في كوريا» بموسمه الثاني.

وتضمنت الأعمال التي استعرضتها المنصة النسخة الحية من فيلم «موانا»، والموسم الثالث والعشرين من المسلسل الطبي «غريز أناتومي»، إلى جانب مسلسل «مهمة فيجن» الجديد من إنتاج «مارفل».

وتضم مكتبة المنصة محتوى من «ديزني»، و«بيكسار»، و«مارفل»، و«ستار وورز»، و«ناشونال جيوغرافيك»، و«هولو»، و«FX»، فضلاً عن أعمال من بينها الموسم الثاني من مسلسل «Rivals»، والمسلسل الكوميدي «الجناية في البناية»، وفيلما «زوتروبوليس 2»، و«أرسلوا النجدة».