«أسرار المدينة الغارقة» بالإسكندرية ينافس على جوائز «الدولي للمتاحف»

ينافس معرض «أسرار المدينة الغارقة» الذي استضافه متحف الإسكندرية القومي، ضمن القائمة النهائية لجوائز اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف لعام 2026 في فئة أفضل حملة إعلامية، كما تأهلت حملة «100 يوم من حقيقة التراث» التي تنفذها الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة أفضل حملة رقمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحتفي الجوائز التي تنظمها اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف بالتميز والابتكار والإبداع والتميز في مجالات الاتصال المتحفي والتسويق والعلاقات الإعلامية وتعزيز التفاعل مع الجمهور على المستوى الدولي.

وجاء اختيار معرض «أسرار المدينة الغارقة» ضمن القائمة النهائية للجائزة، تقديراً للاستراتيجية الإعلامية المصاحبة له، والتي نجحت في تقديم التراث الثقافي المصري المغمور بالمياه بصورة معاصرة وجذابة، وتحويل الاكتشافات الأثرية الغارقة إلى قصة متكاملة حظيت باهتمام عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية الكبرى، بما أسهم في التعريف بهذا الجانب الفريد من التراث المصري وإبراز جهود الدولة في الحفاظ عليه وصونه وإتاحته للجمهور، الأمر الذي ساهم في تمديد فترة المعرض ستة أشهر إضافية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار، الاثنين.

وقدم المعرض تجربة متحفية اعتمدت على السرد القصصي والأنشطة التعليمية والتفاعلية، وعززت الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب بناء شراكات علمية ومجتمعية وإنشاء مكتبة عامة متخصصة في التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما يعزز استدامة أثره الثقافي والمعرفي. وهي العناصر التي أهلته ليكون ضمن ثلاثة مشروعات وصلت إلى التصفيات النهائية في فئة «أفضل حملة إعلامية لمكتب صحافي».

جانب من معرض أسرار المدينة الغارقة (متحف الإسكندرية القومي)

أما حملة «100 يوم من حقيقة التراث»، فقد تأهلت ضمن أربعة مشروعات وصلت إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة «أفضل حملة رقمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنجاحها في مواجهة المعلومات التاريخية المضللة من خلال تقديم محتوى علمي مبسط وجذاب، وإشراك الجمهور في الحوار وتصحيح المفاهيم، مع الربط بين المحتوى الرقمي والمقتنيات المتحفية والأنشطة الميدانية».

وتميزت الحملة باستمرارها على مدار 100 يوم متتالية، وتقديم محتوى متنوع ومتعدد اللغات، حقق نتائج رقمية موثقة، ووصل إلى جمهور واسع، بما عزز دور المتاحف بوصفها مصدراً موثوقاً للمعرفة، وقدم نموذجاً مستداماً قابلاً للتطبيق في متاحف ودول أخرى.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن وصول معرض «أسرار المدينة الغارقة» وحملة «100 يوم من حقيقة التراث» إلى القائمة النهائية لجوائز اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف لعام 2026 يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير أدوات التفاعل مع الإعلام والجمهور، وتقديم التراث المصري بصورة مبتكرة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف به على المستويين المحلي والدولي.

معرض "أسرار المدينة الغارقة" وحملة "100 يوم من حقيقة التراث" ضمن قائمة جوائز دولية (وزارة السياحة والآثار)

وأكد مدير متحف الإسكندرية القومي أشرف القاضي، أن وصول معرض «أسرار المدينة الغارقة» إلى القائمة النهائية يمثل تقديراً للجهود المبذولة في تحويل المعرض الأثري إلى تجربة اتصالية متكاملة، موضحاً أن «المعرض ضم لأول مرة 86 قطعة أثرية من مكتشفات المدن الغارقة في مصر، وبصفة أساسية من مدينتي كانوب وهيراكليون بخليج أبي قير، إلى جانب موقع الميناء الشرقي بالإسكندرية. وتعود القطع، في جانب منها، إلى العصر البطلمي، وتعكس جوانب متعددة من الحياة اليومية والممارسات الدينية والجنائزية».

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، مديرة عامة الإدارة العامة للوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، أن حملة «100 يوم من حقيقة التراث» قامت على تقديم محتوى يومي على مدار 100 يوم، يعتمد على أسلوب «معلومة في مواجهة خرافة»، بهدف تصحيح المفاهيم والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بالتراث والآثار، ومواجهة المعلومات المضللة. وأضافت أن «الحملة قدمت محتواها بسبع لغات، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، وتعزيز نشر المعرفة المتعلقة بالتراث الثقافي»، وفق بيان الوزارة.