تفاعل واسع مع اسم المولود الجديد لمحمد صلاح

«ليل ينضم رسمياً إلى عائلة محمد صلاح»... بهذه العبارة تصدَّر اسم قائد منتخب مصر لكرة القدم مؤشرات البحث على «غوغل» ومنصة «إكس» في مصر، الخميس، وسط تفاعل واسع مع خبر استقباله مولوده الثالث، الذي سمَّاه «ليل».

وهنّأت رباب صلاح شقيقها بقدوم مولوده الجديد عبر حسابها على «فيسبوك»، وأرفقت منشورها بصورة قبعة كُتب عليها: «حبيب قلب عمتو... نوّرت الدنيا، ليل محمد صلاح».

وأعلن رئيس نادي طرابزون التركي، الذي انضم إليه صلاح أخيراً، أن اللاعب رُزق بمولود ذكر، مشيراً إلى سفره إلى لندن عقب مباراة فريقه الأخيرة ليكون في استقبال ابنه، الذي ينضم إلى ابنتَيه مكة وكيان.

وطوال فترة حمل زوجته لم يعلن صلاح انتظار مولود جديد. وكانت علامات الحمل قد ظهرت على ماجي صادق في آخر ظهور لها، خلال وداعه فريق ليفربول في مايو (أيار) الماضي، قبل أن تغيب عن الظهور في أثناء مشاركته في كأس العالم، وبعد انتقاله إلى طرابزون.

ولم يعلن صلاح أيضاً ولادة ابنه؛ إذ انطلقت التهاني والتعليقات عقب منشور لشقيقته رباب كشفت فيه عن المولود.

وتوالت التهاني لصلاح وأسرته، في حين أبدى بعض المتابعين استغرابهم من اسم «ليل»، ودافع عنه آخرون، مؤكدين أنه اسم يُطلق على الذكور، ووصفه بعضهم بأنه «جميل».

محمد صلاحرزق بطفل جديد«ليل محمد صلاح«نشرت أخته علي إنستجرامربنا يبارك فيه ويحفظه ويجعله خير خلف صالح pic.twitter.com/CXEYoc09XH — Amoool_أمووول (@Mooola91199873) September 2, 2026

ويُعدُّ محمد صلاح (34 عاماً) أحد أشهر لاعبي كرة القدم المصريين بفضل إنجازاته مع المنتخب الوطني وفريقه السابق ليفربول، وصولاً إلى انتقاله أخيراً إلى طرابزون. وتحظى أخباره باهتمام واسع لدى الرأي العام وملايين من محبي كرة القدم، لا سيما أنه يحرص على مشاركة أسرته لحظات الفرح في الملاعب والمناسبات العامة.

1͏h͏ · مبروك لمحمد صلاح وعائلته» ليل» ينضم رسميا لعائلة محمد صلاح .. اخيرا تأكد خبر استقبال صلاح مولوده الثالث الذكر الذي أسماه ليل بعدما أعلنت شقيقته رسميا عبر حسابها الرسميوكتبت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح منشوراً عبر حسابها، هنأت خلاله شقيقها بقدوم مولوده الثالث... pic.twitter.com/WdR8NlIzPs — Lara (@TradingLara) September 3, 2026

ويرى الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي معتز نادي، أن «التفاعل الواسع مع اسم (ليل) لا يمكن تفسيره بغرابة الاسم وحدها، ولا بنجومية محمد صلاح فقط»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام عامِلَين اجتمعا في لحظة واحدة: اسم غير مألوف نسبياً، وشخصية عامة تتحول تفاصيل حياتها الخاصة، مهما بدت بسيطة، إلى مادة للنقاش والمشاركة».

محمد صلاح مع أسرته قبل المولود الجديد (صفحته على «فيسبوك»)

وتابع: «الاسم هو الشرارة، وشهرة صلاح هي الوقود. فلو اختار أب غير معروف الاسم نفسه، ربما أثار فضولاً محدوداً في محيطه، ثم انتهى الأمر. لكن عندما يصدر الاختيار عن لاعب بحجم محمد صلاح، يتعامل الجمهور معه بوصفه حدثاً قابلاً للتأويل والتداول، والظهور على قوائم أكثر الموضوعات رواجاً، وسط تساؤلات: ما معنى الاسم؟ ولماذا اختاره؟ وهل سيصبح موضة؟ وهل يعكس ميلاً إلى الأسماء القصيرة والمختلفة؟».

ورأى أن خبر المولود الجديد يمتلك «عناصر مثالية للانتشار؛ فهو يرتبط بنجم عالمي، وتفصيلة عائلية إنسانية، واسم قصير يثير التساؤلات، فضلاً عن مساحة مفتوحة للتعليقات». وأكد أن «غرابة الاسم النسبية صنعت الفضول الأول، في حين ضاعفت نجومية صلاح حجم التفاعل».